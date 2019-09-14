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Mide yanmasını ne keser?

Mide yanmasının altında yatan birçok sebep olabilir. Bu can sıkıcı durumu ortadan kaldırmak ve yatıştırmak, ev ortamında mümkün. Peki ama mide yanmasını ne keser? Mide yanmasını ne yatıştırır? Hangi bitkiler mideyi rahatlatır? İşte detaylar...

14 Eylül 2019 Cumartesi 07:51
Mide yanmasını ne keser?

Mide yanmasının altında yatan birçok sebep olabilir. Bu can sıkıcı durumu ortadan kaldırmak ve yatıştırmak, ev ortamında mümkün. Peki ama mide yanmasını ne keser? Mide yanmasını ne yatıştırır? Hangi bitkiler mideyi rahatlatır? İşte detaylar...

Mide yanmasının başlıca sebeplerinden birisi düzensiz beslenmedir. Bu sorunu, çok fazla yemek ve zararlı gıdaları tüketmek gibi problemler izler.

Öncelikle mide yanması şikayetinin azalması için; gazlı, paketli ve bol salçalı gıdalardan uzak durmak gerekir. Bunun yanı sıra beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Doğal içerikli beslenmek, mide yanmasının otomatik olarak azalmasını sağlayacaktır. 

Az ve sık yemek mi, 2 öğün beslenmek mi?

Mide yanmasını ne keser?

  • Şekersiz bitki çayları midenizin yatışmasına ve sindirimine yardımcı olacaktır. Özellikle, kekik ve zencefil içerikli çaylar.

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  • Bir bardak su içine bir çay kaşığı karbonat karıştırılarak mide içindeki asidin bastırılması sağlanır. Aşırıya kaçmadan bu yöntem de ağrınızı hemen dindirecektir.

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  • Bir tatlı kaşığı bal ve üzerine serpilmiş tarçını yemek, midenizin ağrı ve sancısını giderecektir.

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  • Süt içmek vücudu ve özellikle mideyi rahatlatır. İçtiğinizde midenizin sakinleştiğini hemen fark edeceksiniz.

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  • Çok açsanız ve mide yanmanız varsa mutlaka sebze, meyve tüketin. Çiğ sebzeler ev meyveler kolaylıkla hazmedilirken, suları da midenizden vücudunuza karışacak ve etkisini hemen göreceksiniz.

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  • Aloe vera, midenizin asidini çekerek düzene sokacaktır. 

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  • Maydanoz ve maydanoz sapı suyu, neredeyse her derede devadır. Ara sıra maydanoz tüketmek vücudunuzdaki toksinleri atarken, bağırsaklarınızı düzgün çalıştıracak.

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Mide yanması sorunu başka bir hastalığın habercisi olacağı gibi, başlı başına da midenizin yaşadığı bir hastalık olabilir. Fazla yemekten uzak durarak, fast-food ve şekerli gıdaları tüketmeyerek, aşırı çay ve kahve tüketiminden uzak durarak midenizin yanmamasını sağlayabilirsiniz.

Aşırı sigara tüketimi ve düzensiz uyku dahi vücudumuzun dengesini bozar. Bu sebepten dolayı kişisel sıvı tüketimi ve kişisel düzeninizi kurarak hastalıklardan uzak durmalı, sağlığınızı ve midenizi korumalısınız.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 07:51
  1. Mide yanmasını ne keser?
  2. mide yanmasını önleyen besinler
  3. mide yanmasını yatıştıran besinler
  4. mide yanmasına ne iyi gelir
  5. mide yanmasına ne iyi gelir bitkisel çözüm
  6. Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?
  7. Mide ekşimesi ve yanmasına ne iyi gelir?
  8. Mide yanması ve ekşimesi neden olur?
  9. Mide ekşimesi nedir?
  10. Mide Yanması Belirtileri Nelerdir?
  11. Mide neden sık sık ekşir?
  12. mide yanmasını ne keser
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  20. hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir

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