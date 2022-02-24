Mide şişkinliğini anında gideren çay

Bitki çayları sindirim sistemini rahatlatıyor. Mide hazımsızlıklarına iyi geliyor. İşte detaylar...

Yemekten sonra içildiğinde sindirimi kolaylaştıran bitki çayları

Hazımsızlığın sonucu olarak ortaya çıkan gaz şikayetinden mide ağrılarına, gıdaların hızlı sindirilmesinden şişkinliğe kadar birçok şikayeti dindiren çok sayıda bitki çayı mevcut. Önemli olan şikayetinize göre hangisini içmeniz gerektiğini bilmeniz!

Rezene çayının özellikle hazımsızlık sonucunda oluşan mide şişkinliğine iyi geldiği biliniyor. Yemekten sonra bir bardak rezene çayı içerek şikayetlerinizi hafifletebilir, hazımsızlığı önleyebilirsiniz.

Yemekten sonra mide kasılmaları başladığını hissettiğiniz anda papatya çayından yardım alabilirsiniz. Çünkü papatya çayı, mide kaslarını rahatlatarak kasılmaların geçmesini sağlayabilir.

Hazımsızlık şikayetlerini dindirmeye yardımcı olan bir diğer bitki çayı ise yeşil çay. Sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olarak sindirim problemlerinizi sakinleştirebilir.

Hem baharat haliyle hem bitki çay formunda tüketilen zencefil çayı, hazımsızlık sorununun giderilmesinde oldukça etkili. Ancak bir bardaktan fazla tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılar bulunuyor. Tüketim miktarına dikkat etmenizde fayda var!