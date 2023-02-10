Mide koruyucu: Mide bulandırdı diyenler için 1 kaşığı bile iyi geliyor! Bu kadar mı fark eder pes diyeceksiniz
Vücudumuzun en en önemli organlarından biri olan mide korunması gereken bir yer olduğu için mide koruyucu kullanmak gerekli oluyor. stresi kaynaklı hastalıkların belirtisi de olan mide bulantısı tedavisin önemlidir. Fakat bu koruyuculuğu ilaçlardan değil de sağlıklı besinlerden almak daha önemlidir. Bu sayede hem midenizi korumuş olursunuz hem de mide hastalıklarından korunmuş olursunuz. Evde herkesin kolaylıkla uygulayacağı hem de çok faydalı olan mide koruyucu tarifler bulunmaktadır. Hastalıklar nasıl önlenir?, mide hastalıklarına doğal yöntemler nelerdir?, Mide koruyucu besinler nelerdir?, Doğal mide koruyucu tarifler?, Hangi besinler mideyi korumaktadır?, Mide nasıl korunur?, işte bu soruların yanıtı…
Sütü ve buzu bir kabın içerisine alın blenderden geçirin. Tamamen çekildiğinden emin olduğunuz zaman tüketebilirsiniz. Günde 1 defa aç karnına özellikle sabahları tüketin.
Zeytinyağı da doğal mide koruyucudur. Düzenli olarak aç karnına az miktarda tüketmek çok faydalıdır.
Ananasın suyunu sıkıp aç karnına kullanın. Her sabah aç karnına tüketin. Ayrıca hazmı da kolaylaştırmaktadır.
Aynısefa bitkisini 1 bardak su ile kaynatın sabahları aç karnına tüketin. Mide yanmasına ve mide ekşimesine iyi gelmektedir.
1 çay kaşığı elma sirkesini 1 su bardağı su ile karıştırın ve sabahları aç karnına tüketin. Mide kramplarına ve mide ekşimesine iyi gelmektedir.
Taze yani yeşil nane de tüketmek miden için faydalıdır. Hazımsızlığı giderir ve sindirim sistemini de desteklemektedir.
1 bardak suyun içerisine 1 tutam papatya ekleyin ve kaynayıp, demlendikten sonra günde 1 bardak tüketin. Mide kramplarına ve hazımsızlığa iyi gelmektedir. Sindirimde olan kasların gevşemesini de sağlamaktadır.
1 bardak suyun içerisine 1 tutam rezene atın ve kaynatın, kaynadıktan sonra süzün ve günde 1 bardak tüketin. Rezene çayı bütün mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.
Orta boy 1 adet olgunlaşmış muz
1 yemek kaşığı tahin
1 tatlı kaşığı tarçın
Bütün malzemeleri karıştırın ve blenderden geçirin. Tamamen ezildikten sonra sabahları aç karnına tüketin. Düzenli olarak tüketildiği zaman mide rahatsızlıkları yok olmaktadır.
Stres hastalığı belirtileri: Stres belirtileri; fiziksel (çarpıntı, baş ağrısı, soğuk ya da sıcak çarpması, sindirim rahatsızlığı, nefes darlığı, uykusuzluk, düzensiz uyku, mide krampları, boyunda ağrı) veya duygusal (unutkanlık, konsantrasyonda azalma, kararsızlık, zihin karışıklığı, olumsuz üzerine odaklanma) olabilir.