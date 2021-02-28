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Sağlık Mide kanaması belirtileri neler? Mide kanaması niye olur?
Sağlık

Mide kanaması belirtileri neler? Mide kanaması niye olur?

Mide kanaması tedavisi nasıl oluyor? Mide sorunları yaşayanların aklına zaman zaman acaba ‘mide kanaması mı?’ geçiriyorum sorusu geliyor. Peki, mide kanaması belirtileri nedir? Mide kanaması geçiren nasıl anlar?

Yeniakit Publisher
2021-02-28 23:51:00 -
Mide kanaması belirtileri neler? Mide kanaması niye olur?

Mide kanaması nedir? Mide kanaması sindirim sisteminde bulunan midede farklı sebeplerden meydana gelen kanamaların genel adıdır. Pek çok kişi mide kanamasının sebeplerini ve belirtilerini merak ediyor. Peki, mide kanaması niye oluyor?

Mide kanamasının sebepleri nelerdir? Mide kanaması niye olur?

Mide ile yemek borusunun birleştiği noktalarda oluşan yaralar

Karaciğer hastalıklarına bağlı olarak yemek borusunun alt kısmındaki varis şeklindeki yapılar

Üst gastrointestinal sistemde mevcut olan tümörler

Helicobacter pylori bakterisi

Aşırı baharatlı besin tüketimi

Tedavisi olmayan ya da henüz teşhis edilmemiş ülser hastalıkları

Özofajit

Mallory-Weiss sendromu

Ailevi ve çevresel faktörler

Yanlış ve bilinçsiz ilaç kullanımı

Kafa travmalarına bağlı olarak gelişen kanama

Stres ve gerginlik hali

Kan sulandırıcı ilaç kullanımı

Zayıf bünye yapısı

Mide asidini artıracak ilaçlar tüketmesi

Cerrahi operasyonlar

Tedavi edilemeyen ülsere bağlı olarak ortaya çıkma

Aşırı miktarda alkol, sigara tüketimine bağlı olarak oluşabilecek mide yırtılmaları.

Mide kanaması belirtileri neler?

  • Üst batın olarak adlandırılan üst karın bölgesinde rahatsızlık hissi ya da şiddetli ağrı
  • Bulantı hissi ve kusma
  • Ayakta duramama ve bayılma
  • Nefes darlığı
  • Tansiyon düşüklüğü ve göz kararması
  • Aşırı terleme ve kalp çarpıntısı
  • İştah kaybı
  • Midede aşırı tokluk hissi
  • Hazımsızlık hissi ve şişkinlik
  • İdrar miktarında azalma
  • Kahve telvesi görünümünde kusma
  • Makattan parlak ya da koyu kırmızı renkte kan gelmesi
  • Dışkının simsiyah renkte ve katran gibi olması
  • Sürekli ishal

Mide kanaması tedavisi nasıl oluyor?

Mide kanamasının tedavi edilmesi için öncelikle bu hastalığa sebep olan sorun tespit edilmeli. Kanamaya yol açan sebep bulununca tedavi süreci başlıyor. Mide kanaması belirtilerinden şüpheleniyorsanız vakit kaybetmeden hastaneye gitmeniz gerekiyor. Kanama önlenmezse ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir.

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