Mide kanaması belirtileri neler? Mide kanaması niye olur?
Mide kanaması tedavisi nasıl oluyor? Mide sorunları yaşayanların aklına zaman zaman acaba ‘mide kanaması mı?’ geçiriyorum sorusu geliyor. Peki, mide kanaması belirtileri nedir? Mide kanaması geçiren nasıl anlar?
Mide kanaması nedir? Mide kanaması sindirim sisteminde bulunan midede farklı sebeplerden meydana gelen kanamaların genel adıdır. Pek çok kişi mide kanamasının sebeplerini ve belirtilerini merak ediyor. Peki, mide kanaması niye oluyor?
Mide kanamasının sebepleri nelerdir? Mide kanaması niye olur?
Mide ile yemek borusunun birleştiği noktalarda oluşan yaralar
Karaciğer hastalıklarına bağlı olarak yemek borusunun alt kısmındaki varis şeklindeki yapılar
Üst gastrointestinal sistemde mevcut olan tümörler
Helicobacter pylori bakterisi
Aşırı baharatlı besin tüketimi
Tedavisi olmayan ya da henüz teşhis edilmemiş ülser hastalıkları
Özofajit
Mallory-Weiss sendromu
Ailevi ve çevresel faktörler
Yanlış ve bilinçsiz ilaç kullanımı
Kafa travmalarına bağlı olarak gelişen kanama
Stres ve gerginlik hali
Kan sulandırıcı ilaç kullanımı
Zayıf bünye yapısı
Mide asidini artıracak ilaçlar tüketmesi
Cerrahi operasyonlar
Tedavi edilemeyen ülsere bağlı olarak ortaya çıkma
Aşırı miktarda alkol, sigara tüketimine bağlı olarak oluşabilecek mide yırtılmaları.
Mide kanaması belirtileri neler?
- Üst batın olarak adlandırılan üst karın bölgesinde rahatsızlık hissi ya da şiddetli ağrı
- Bulantı hissi ve kusma
- Ayakta duramama ve bayılma
- Nefes darlığı
- Tansiyon düşüklüğü ve göz kararması
- Aşırı terleme ve kalp çarpıntısı
- İştah kaybı
- Midede aşırı tokluk hissi
- Hazımsızlık hissi ve şişkinlik
- İdrar miktarında azalma
- Kahve telvesi görünümünde kusma
- Makattan parlak ya da koyu kırmızı renkte kan gelmesi
- Dışkının simsiyah renkte ve katran gibi olması
- Sürekli ishal
Mide kanaması tedavisi nasıl oluyor?
Mide kanamasının tedavi edilmesi için öncelikle bu hastalığa sebep olan sorun tespit edilmeli. Kanamaya yol açan sebep bulununca tedavi süreci başlıyor. Mide kanaması belirtilerinden şüpheleniyorsanız vakit kaybetmeden hastaneye gitmeniz gerekiyor. Kanama önlenmezse ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir.