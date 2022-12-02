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Sağlık Mide gribi nedir? Mide gribi olduğunuzu nasıl anlarsınız?
Sağlık

Mide gribi nedir? Mide gribi olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Kış ayının gelmesiyle birlikte grip ve türevleri de artmaya başladı. İshal, mide ağrısı ve bağırsak bozulması belirtileriyle görülen mide gribi vakaları da yükseliş gösteriyor. Peki mide gribi nedir? Detaylar haberimizde..

Yeniakit Publisher
2022-12-02 18:26:00 -
Mide gribi nedir? Mide gribi olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Genellikle ateş, bulantı, baş ağrısı ve burun tıkanıklığı ile kendini belli eden grip, soğuk havaların en yaygın hastalıklarındandır. Peki midenizin de grip olabileceğini hiç düşündünüz mü? Mide gribi, mide-bağırsak enfeksiyonu ile ortaya çıkan bir çeşit viral enfeksiyondur. Bu grip, ishal ve karın ağrısı belirtileriyle görülür.

Mide gribi nedir, belirtileri nelerdir?

Mide gribi veya yaygın olarak bilinen adıyla mide üşütmesi, sulu ishal, kramp tarzında karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateşle ortaya çıkan mide-bağırsak enfeksiyonudur.

Soğuğa maruz kalınması durumunda görülme ihtimali yüksektir.

En sık görülen belirtileri şunlardır;

  • İshal,
  • Ateş,
  • Kusma,
  • Midede gaz ve sancı,
  • Karın ağrıları ve kramplar,
  • Halsizlik,

Mide gribi nasıl geçer?

Bol bol da sıvı tüketerek mide gribinin etkilerini vücuttan hızlıca uzaklaştırabilirsiniz. Mideyi sıcak tutmak ve soğuktan korumak da semptomların azalması için önemli bir tedavi şeklidir. 

Mide gribinin doğal ilacı ise nane limondur. 

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