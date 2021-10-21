Mide fıtığı nedir neden olur? Mide fıtığı tehlikeli mi?

Son yıllarda mide sorunları daha sık rastlanır oldu. Özellikle düzensiz beslenme pek çok mide sorununa yol açabiliyor. Peki, mide fıtığı nedir niye olur?

Mide fıtığı nedir?

Mide fıtığı, midenin üst kısmında karın ve göğüs bölgenizi ayıran büyük kasın diyaframdaki bir açıklıktan göğsünüze doğru şişmesine verilen addır. Diyaframın mideye bağlanmadan evvel yemek borusunun geçtiği küçük bir açıklık mevcuttur. Mide fıtıklarında, mide bu açıklıktan göğsünüze doğru itilir. Yani midede yemek borusuna sarkan kısım fıtıklaşır. Küçük bir mide fıtığı genellikle kişiye sorun yaratmaz. Fakat büyük bir mide fıtığı mevcutsa, yiyeceklerin ve asidin yemek borunuza geri dönmesine ve mide ekşimesine sebebiyet verebilir.

Mide fıtığı belirtileri nelerdir?

Günün herhangi bir zamanında aniden ortaya çıkan mide ekşimesi,

Mide veya yemek borusunda rahatsızlık ve ağrı hissi,

Çok fazla yemek yenilmemesine rağmen şişkinlik hissi ve geğirme isteği,

Boğazın arka kısmında acı veya ekşi tat,

Yemek yerken veya içecek içerken yutkunma zorluğu yaşama,

Mide bulantısı ve bunun sonucunda kusma olarak kendini gösterir.

Mide fıtığı neden olur?

Mide fıtığından şüphelenenler ya da mide fıtığı teşhisi konulanlar bu durumun neden kaynaklandığını merak ediyor. Peki, mide fıtığı niye oluşuyor? Düzensiz beslenme neticesinde sürekli kabızlıktan muzdarip olmak veya obezite, yaşlanmadan dolayı kasların zayıflaması ya da sarkması hali, bölgede meydana gelen yaralanma, diyaframda meydana gelen yaşa bağlı değişiklikler, vücudun sahip olduğu genetik yapı, sinir ve stres faktörleri ya da sigara kullanımı gibi faktörlerin varlığı mide fıtığını tetikler. Ayrıca gebelikte ya da çok ağır işlerde çalışan kişilerde mide fıtığına rastlanılabilir. 50 yaş üstü ve fazla kilolu kişiler risk grubunda yer alır ve onlarda vakalara daha sık rastlanılır.

Mide fıtığı tehlikeli mi? Mide fıtığı tedavisi var mı?

Mide fıtığının hayati bir tehlikesi bulunmaz ve günlük hayatı sekteye uğratacak problemler yaratmaz. Reflü hastalarının neredeyse yarısında mide fıtığına rastlanılır, orta ve ileri derece reflü yaygındır. Mide fıtığı genellikle ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilir. Ancak ilaçların işe yaramadığı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.