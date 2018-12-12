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Mide bulandıran olay! Okul müdürünün bilgisayarından çıktı

İstanbul Esenler'de bulunan bir ortaokulun müdürünün bilgisayarında küçük çocuklara ait pornografik görüntüler ortaya çıktı. Müdür hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:35
Mide bulandıran olay! Okul müdürünün bilgisayarından çıktı

Milliyet'in haberine göre Esenler'de bir ortaokulda beş yıldır müdür olan S.Ç. çocuğun cinsel istismarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında polisin takibine alındı. Soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla polis, şüpheli S.Ç.'nin görev yaptığı okuldaki odasında arama yaptı. Polis ekipleri S.Ç.'nin odasında bulunan bütün dijitallere el koyarak Adli Bilişim Büro Amirliği'nde inceleme yaptırdı.

S.Ç.'ye ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, yaşı küçük çocuklara ait pornografik görüntüler tespit edildi. İncelemede ayrıca şüpheli S.Ç.'nin bilgisayarında ve telefonunda sahte isimlerle açılmış Twitter ve Facebook hesaplarına erişim yapıldı. Hesapları da incelemeye alan polis bu hesaplardan yaşı küçük kızlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığını ve çocuk pornografisine ait görüntüler tespit etti. Şüpheli S.Ç.'nin sahte isimle açtığı Facebook hesabında lisedeki kız öğrencilere hitaben, "Her şey gizlilik içinde olmalı. Ekleyin veya mesaj atın... Yaş fark etmez. Güvenebileceğiniz olgun, saygılı, anlayışlı dürüst bir erkeğim" şeklinde paylaşımda bulunduğu belirlendi. Twitter hesabındaki paylaşımlarında ise "Liseli kapalı, açık fark etmez, güvenilir öğretmenim, Bakırköy civarından, araba var" şeklinde birçok paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

Kısmen kabul etti

S.Ç., poliste alınan ifadesinde söz konusu Facebook ve Twitter hesaplarının kendisine ait olduğunu kabul ederek, çocuklara yönelik cinsel içerikli yorumlar ve çocuk pornografisine ait görüntü paylaşımı yapmadığını söyledi. S.Ç. bu hesapları yetişkinlerle cinsel içerikli sohbet için kullandığını belirterek bilgisayarında çıkan çocuklara ait video ve görüntüleri kendisinin yüklemediğini öne sürdü.

Polisin savcılığa sunduğu araştırma raporunda söz konusu sosyal medya hesaplarının şüpheliye ait olabileceği gibi başkaları tarafından ele geçirilmiş ve rızası dışında kullanılmış olabileceği de belirtildi. Raporda, Twitter ve Facebook hesaplarının sahibi gerçek kişinin tespit edilebilmesi için IP adresi, zaman ve üyelik bilgilerini içeren trafik bilgilerinin Amerika'da bulunan Twitter Inc. ve Facebook Inc. şirketlerinden temin edilmesi gerektiği ve bu yöndeki taleplerin adli istinabe yoluyla yapılması gerektiğinin belirtildiği anlatıldı.

7 yıla kadar hapsi isteniyor

Savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli S.Ç.'nin iş yerinde yapılan arama sonucu elde edilen dijital materyaller üzerinde inceleme yapıldığını belirtti. İnceleme sonucunda şüphelinin bilgisayarında müstehcen çocuk görüntüleri tespit edildiği ifade edildi. İddianamede S.Ç. hakkında "çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri depolamak, kullanmak" suçundan 2,5 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. S.Ç. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise işlem yapılmadı. Hala aynı okulda müdür olarak görev yapan S.Ç hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:35
  1. okul müdürü
  2. okul müdürünün bilgisayarı

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1622 dk önce
    EN İYİ SINAVLAR MÜLAKATLAR ÖĞRETMEN VE İMAMLARDA YAPILMALIDIR. ( YILLARDIR SUBAY ASTSUBAY VE POLİS SEÇMEYE ÇALIŞTIK NE OLDU???) İNSANIMIZI AİLEDEN SONRA ÖĞRETMEN VE İMAMLAR YETİŞTİRECEK. ÖĞRETMENLİK VE İMAMLIĞA LAYIK OLMAYANLAR HEMEN UZAKLAŞTIRILMALI DİĞER KURUMLARA, ORALARA DA LAYIK OLMAYANLAR ZONGULDAK KÖMÜR İŞLETMELERİNE.
  • hakhak27 dk önce
    Allah allah bu işte bir yanlışlık var halbuki bütün müdürler akp li hepsi imanlı ya müteahit ya mücahit hepsi anlı secde görmüş . bence bu işte bir iş var . kesin ya chp yada fetöcüler o görüntüleri koymuştur.
  • veliveli29 dk önce
    Niye kızıyorsunuz canım ne de olsa adam laiktir harhalda.
  • KAMİLKAMİL35 dk önce
    ACABA KİM REFERANS OLMUŞ ARKADAŞIN MÜDÜRLÜĞÜNE
  • AhlaksızlarAhlaksızlar35 dk önce
    Nedense ... kisvesi altında faaliyet gösteren tecavüzcülere mideniz bulanmıyor!?..
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