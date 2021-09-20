Mide bulandıran jinekolog skandalı! Tedavi için giden kadınlara...

ABD'nin New York eyaletindeki jinekolog skandalı, Morgan Hellquist adlı kadın tarafından ortaya çıkartıldı.

Biyolojik babasını hiç tanımamıştı

Jinekolog muayenelerini hiç aksatmayan Morgan Hellquist, yıllardan beri Dr. Wortman'a muayene oluyor, ona çok güveniyordu. Hellquist, "Yapay Döllenme" yoluyla dünyaya gelmiş ve biyolojik babasını hiç tanımamıştı. Doktoru Wortman'ın aynı zamanda annesinin de doktoru olduğunu ve kendisinin doğumu için 36 yıl önceki yapay döllenmeyi annesine onun yaptığını biliyordu.

'Maskeni çıkart, daha güzel görünüyorsun'

Washington Post gazetesinin aktardığına göre, Hellquist'in gerçeği öğrenmesine neden olan ilk olay geçtiğimiz Nisan ayında bir muayene sırasında gerçekleşti. Hellquist, olağan bir kontrol için Wortman'ın muayenehanesine geldi. Dr. Wortman da ultrason cihazıyla Hellquist'i muayene etmeye başladı. Muayene sürerken, Hellquist'e, "Maskeni çıkarsana, maskesiz daha güzel görünüyorsun." dedi. Dr. Wortman, ardından Hellquist'in eşini de muayene odasına çağırdı ve Hellquist ile kendisi arasında fiziksel benzerlikler olup olmadığına bakmasını istedi. Sonra da Hellquist'e "Sen gerçekten iyi bir çocuksun, çok iyi bir çocuksun." sözlerini söyledi. Hellquisti bu yaşanandan sonra, çocukluğundan beri tanıdığı, neredeyse 10 yıldır hastası olduğu doktorun biyolojik babası olabileceğini düşündü.

Biyolojik babası o çıktı!

Bir ay sonra şüphe üzerine yapılan DNA testiyle, Hellquist'in Wortman'ın biyolojik kızı olduğu doğrulandı. Doktorun biyolojik kızı olduğunu bile bile kendisinin jinekoloğu olmaya devam etmesi Hellquist'i daha da kızdırdı. Hellquist, Wortman'a; kötü muamele, sahtekarlık, ihmal ve duygusal strese yol açmak suçlamaları ile dava açtı.



İddianamede, Dr. Wortman'ın, 1985 yılında, Hellquist'in annesi Jo Ann Levey'i kendi spermiyle hamile bıraktığı ama kadına spermin Rochester Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bir öğrenciden geldiğini söylediği belirtiliyor. Wortman'ın karşındaki kişinin kızı olduğunu bile bile Hellquist'i 26 yaşından itibaren tedavi etmeye başladığı da iddianamede yer alıyor. Hellquist 8 yaşına geldiğinde, annesi ona babası olarak tanıdığı Gary'nin biyolojik babası olmadığını söyledi ve yapay döllenme yoluyla dünyaya geldiğini anlattı. Kızlarına Dr. Wortman'dan da bahseden çift, adamı "doğum mucizesini yaşamalarını sağlayan yetenekli bir doktor" olarak nitelendirip övgüye boğdu. Morgan'ın, büyüyüp evlendiği ve çocuk sahibi olduğu yıllarda da Dr. Wortman aile nezdinde hep sevgiyle anılan bir isim oldu.

Donör olduğu söylenen kişiden iz bulamadı

Hellquist 26 yaşına geldiğinde düzensiz regl kanamaları yaşamaya başlayınca kendisi de Dr. Wortman'ın kapısını çaldı. 2012'den 2021'e kadar Hellquist'in doktoru olan Wortman kadını defalarca muayene etti ve üzerinde çeşitli operasyonlar uyguladı. Öte yandan Hellquist, 2016 yılında her şeyden habersiz biyolojik babasını aramaya başladı. Yaptırdığı bir genetik test sonucu yarı Aşkenaz Yahudisi olduğunu öğrenmişti ama donör olduğu söylenen tıp öğrencisinden iz yoktu.

Yıllar içinde 6 kardeşini de buldu

Hellquist, yıllar içinde "yapay döllenme" ile doğan iki kardeşini daha buldu. Bir yıl sonra iki kardeşi daha olduğunu öğrendi. Onlar da sperm donörü yoluyla dünyaya gelmiş, 80'lerin ortasında doğmuş yarı Yahudilerdi. Sonraki yıllarda Hellquist aynı özellikleri taşıyan iki kardeşini daha buldu. Peş peşe ortaya çıkan bu kardeşler, Hellquist'in korkuya kapılmasına neden oldu. Kadın sürekli, "Ya biyolojik babam bir seri sperm donörüyse ve ileride de böyle kardeşler karşıma çıkmaya devam ederse ne olacak?" diye düşünüyordu. Diğer yandan da her yeni kardeşini bulduğunda Dr. Wortman'a Haber veriyordu.

ABD'deki ilk skandal değil!

Hastalarını kendi spermleriyle hamile bırakan doktorlarla ilgili skandallar ABD'de geçtiğimiz yıllarda da yaşandı. Tanınmış jinekolog Quincy Fortier'nin olayı bunlardan birisiydi. Geçtiğimiz yıllarda onlarca kişi Fortier'yi, Las Vegas'ta bir hastanede görev yaptığı dönemde annelerini kendisinin ya da başka kişilerin spermleriyle gizlice hamile bırakmakla suçlayarak dava etti. Grup davası, geçtiğimiz temmuz ayında 10,7 milyon dolarlık geçici bir anlaşmayla sonuçlandı.