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Dünya Mide bulandıran büyük hata: Hastanede 30 yıl tuvalet suyu içtiler!
Dünya

Mide bulandıran büyük hata: Hastanede 30 yıl tuvalet suyu içtiler!

Japonya Osaka Üniversitesi Hastanesi'ndeki bir hastanede mide bulandıran teknik bir hata yıllar sonra ortaya çıktı. Hastalar ve doktorlar 30 yıl boyunca tuvalet suyu içip ellerini yıkamışlar.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 14:24:00 -
Mide bulandıran büyük hata: Hastanede 30 yıl tuvalet suyu içtiler!

Japonya'nın Suita şehrinde bulunan Osaka Üniversitesi Hastanesi'ndeki skandal hata ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay tuvalete bazı musluk suyu borularının bağlı olduğu anlaşıldı. Yerel medya kuruluşu Yomiuri Shimbun'un haberine göre, hastane 20 Ekim'de bazı boruların yanlış bağlandığını açıkladı. Fakat binada yapılan daha fazla incelemeyle beraber yaklaşık 120 musluğun tuvalet borularına bağlı olduğunu ortaya çıkardı.

Hastane 1993 yılında açıldı ve musluklar o tarihten beri hiç değiştirilmedi. Yaklaşık 30 yıldır pis su giderinden gelen suyun içme suyu olduğu bildirildi. Tüm bu süre boyuncaa hastane personeli ve hastalar, tuvalet suyunu bilmeden içti, el yıkamak ve gargara yapmak için kullandı.

'Hata düzeltilecek'

Bununla birlikte Osaka Üniversitesi, konuyu araştırdığını ve su kalitesinin kontrol edildiğini açıkladı. Hatanın en kısa sürede düzeltileceği bildirildi.

Diğer taraftan, hastanenin suyuna ilişkin daha önce tutulan raporlar, hastanenin haftada en az bir kez suyun rengini, kokusunu ve tadını kontrol ettiğini ve kayıtların başladığı 2014 yılından bu yana herhangi bir sorun bildirilmediğini gösterdi.

Osaka Üniversitesi Hastanesi’nin başkan yardımcısı Kazuhiko Nakatani düzenlediği basın toplantısında, "İleri düzey tıbbi bakım sağlayan üniversite hastanesinin endişeye yol açmasından dolayı çok üzgünüm" diyerek özür diledi.

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