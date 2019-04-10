Mide Botoksu nedir nasıl yapılır? Mide Botoksu zararlı mı?

Mide Botoksu endoskopik olarak uygulanan, midenin iştah ve açlık üzerinde etkili olan sinir ve kaslarını geçici olarak etkisiz hale getirmeyi sağlayan ameliyatsız kilo verme ve obezite tedavi yöntemidir. Mide Botoksu nasıl yapılır? Mide botoksunun yan etkileri var mı? Mide Botoksu zararlı mı?

Mide botoksunun etkinliği mide boşalma süresini uzatarak daha uzun süren doygunluk hissi sağlanması ve insanda açlık hissi oluşturan hormonun salgılanmasını azaltılmasıdır. Bu işlem 20 dakika civarı sürmekte olup, hastalar uygulamanın yapıldığı aynı gün taburcu edilmektedir.

Mide Botoksu kimler için uygundur?

Mide botoksu aslında kilo vermek isteyen herkese uygulanabilir. Bu işlem bir ameliyat değildir. Ancak hasta seçimi önemlidir. Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan ve ameliyat ile başarı elde edilebilecek hastalarda mide botoksunun çok faydalı olmayacağını söylemek gerekir. Bu noktada fazla kiloları olan ama ameliyat edilecek kadar da obez olmayan ve kilo vermek isteyen hastalar ideal hasta grubunu oluşturur. Midesinde ülser veya gasrit olan hastalarda ise öncelikle bu hastalıkların uygun tedavisi gerçekleştirildikten sonra mide botoksu uygulanabilir.

Mide botoksunun yan etkileri var mı?

Botoks esas olarak ciltte kırışık azaltmak amacıyla çok yaygın kullanılmaktadır ve tehlikeli bir yan etkisi bilinmemektedir. Mide botoks uygulaması ise standart bir endoskopik işlem olduğundan literatürde bildirilmiş önemli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Kas hastalığı olanlar ve botoksa karşı alerjisi olan kişilerde işlemin uygulanması uygun değildir.

Mide Botoksu uygulamasından beklenti nedir?

Hastaların toplam ağırlığının %10-15 kadarını 3-6 aylık süre içinde kaybetmesi beklenir. Verilen kilo miktarı; yaş, metabolizma hızı ve yapılan egzersiz sıklığına göre kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Gebelerde ve emzirenlerde uygulanabilir mi? Gebelerde ve emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli çalışma yapılmamıştır.

Mide botoksunun zararı var mı dır?

Botoks yıllardır tıp alanında kullanılmaktadır ve uzman hekim tarafından doğru dozajda uygulandığından bilinen bir zararı bulunmamaktadır.