Mide balonu ölümünde Adli Tıp raporu: Balon yemek borusunda şişirildi

Mersin'de mide balonu taktırmak için gittiği Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nde hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 44 sayfalık raporu tamamlandı. Raporda, mide balonunun yemek borusunda şişirilmiş olmasının tıbbi uygulama hatası olduğu, balonun zamanında çıkarılmamasının da tıbben uygun olmadığı ve söz konusu tıbbi uygulama hatası ile Gül'ün ölümü arasında oy birliğiyle illiyet bağı bulunduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e gelen Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Gül, 5 Haziran 2024'te merkez Mezitli ilçesindeki hastanede mide balonu takılması sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Ailesinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Balon yaklaşık 50 cc sıvıyla şişirilirken derin bradikardi gelişti

12 kişilik kurulun hazırladığı raporda hastane kayıtları, anestezi belgeleri, doktor ve diğer sağlık çalışanlarının ifadeleri ile otopsi bulguları birlikte değerlendirildi. Hastane kayıtlarına göre endoskopi normal bulgularla tamamlandı, ardından mide balonunun endoskopi kamerası eşliğinde mideye yerleştirildiği kaydedildi. Balon yaklaşık 50 cc sıvı ile şişirilmeye başlandığı sırada hastada derin bradikardi ve hemodinamik instabilite geliştiği, bunun üzerine müdahale edildiği aktarıldı.

Raporda, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan E.'nin balonun mide içerisinde şişirildiği yönündeki ifadesine karşın, hastada gelişen klinik tablonun balonun özofagusta, yani yemek borusunda şişirilmiş olduğunu gösterdiği belirtildi. Balonun hava yolunu tıkadığı ve entübasyon sırasında ağız içerisinde görüldüğü bilgisine yer verilen raporda, anestezi ekibinin müdahalesi sırasında balonun laringoskopla görüldüğü, patlatılarak çıkarıldığı ve ardından hastanın entübe edildiği kaydedildi. Balonun çok acil şekilde çıkarılması gerekirken Dr. Doğan E. tarafından çıkarılmamış olmasının da tıbben uygun olmadığı ifade edildi.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. S.G. ile Anestezi Teknisyeni Y.Y.Ö. tarafından uygulanan tıbbi müdahalelerin ise tıp biliminin genel kabul görmüş ilke ve kurallarına uygun olduğu, bu iki sağlık çalışanı açısından tıbbi uygulama hatası tespit edilmediği belirtildi.

Üç sağlık çalışanı hakkında soruşturma izni verilmişti

Soruşturmayı yürüten savcılık, dosyayı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Mesleki Sorumluluk Kurulu'na göndermişti. Yaklaşık 4 aylık incelemenin ardından kurul, 11 Kasım 2024 tarihli 12 sayfalık kararında Dr. Doğan E., Dr. S.G. ve Y.Y.Ö. hakkında, tıbbi işlemlerin adli mercilerce aydınlatılması gerektiği gerekçesiyle soruşturma izni verdi. Dr. Doğan E.'nin karara itirazını Ankara Bölge İdare Mahkemesi reddetti.

Ardından Dr. Doğan E. tutuklandı; Dr. S.G. ev hapsi, Y.Y.Ö. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan Doğan E., itirazları üzerine Mersin 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, Adli Tıp Kurumu incelemesinin tamamlanması için geçecek süre de dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanmak suretiyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Kalbi durdu, yaklaşık 45 dakika CPR uygulandı

Hastane kayıtlarına göre işlem, 5 Haziran 2024'te saat 11.30 sıralarında başladı. Kalp ritminde ciddi yavaşlama ve hemodinamik bozulma meydana gelen Gül'ün mide balonu çıkarılmaya çalışılırken kalbi durdu. Yaklaşık 45 dakika CPR uygulandığı, daha sonra kardiyoloji ekibinin müdahale ettiği belirtildi.

Geçici kalp pili takılmasına ve diğer tıbbi müdahalelere rağmen yanıt vermeyen genç, saat 12.45 sıralarında hayatını kaybetti. Raporda, Gül'ün ölümünün mide balonunun uygulanması sırasında gelişen vagal uyarıya bağlı bradikardi ve solunum yolu tıkanması sonucu meydana geldiği değerlendirmesine yer verildi. Raporun ardından olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Sakatlık sonrası aldığı kiloları vermek için Mersin'e gitmişti

Girne'de yaşayan ve Limasol Türk Ocağı'nda amatör futbol oynayan Gül, yaşadığı sakatlık sonrası kilo almaya başlamıştı. Sakatlığı atlattıktan sonra kilo vermede sıkıntı yaşayınca Mersin'de midesine balon taktırmak üzere özel bir hastaneye başvurdu. 4 Haziran 2024'te halasıyla gittiği hastanede, görüştüğü doktor tarafından kendisine ertesi gün için randevu verildi.

5 Haziran'da işlemlerini tamamlayıp operasyona alınan Gül'ün hayatını kaybettiği, bir süre sonra halasına bildirildi. Durumu öğrenen baba Hasan Gül, ilk uçakla Mersin'e gelerek hukuki süreci başlattı. Gencin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından götürüldüğü Girne'nin Bahçeli köyünde toprağa verildi.