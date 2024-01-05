‘Mide balonu ile hızlı kilo vermek mümkün’

VM Medical Park Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ömer Faruk Yolcu, mide botoksu ve mide balonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Mide botoksunda, hastanın işlem günü hastaneye aç gelmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Yolcu, “Sedasyon altında endoskopi yapılır. Midenin yaklaşık 24 bölgesine 200- 300 ünite arası botoks enjeksiyonu yapılır. Burada amaç mide kaslarının kasılmasını azaltarak yenilen yemeklerin daha uzun süre mide içinde kalmasını sağlayıp, tokluk süresini uzatmak ve daha rahat diyet yapmayı sağlamaktır” diye konuştu.

“İşlem yapıldıktan sonra gün içinde normal hayata devam edilebilir”

Uzm. Dr. Yolcu, “İşlem midenin fundus dediğimiz bölgesine yapılan enjeksiyonlar sayesinde mideden salınan gherelin dediğimiz açlık hormonunun salınmasını engeller ve hormonal olarak da tokluk sağlar. Etkisi 6 ay sürer ve 6 ay aralıkla toplamda 2-3 defa yapılabilir. İşlem yapıldıktan sonra kişi gün içinde normal hayatına devam edebilir. İşlemden sonra mide bulantısı, karın ağrısı, şişkinlik gibi şikâyetler nadiren olur ve geçicidir” şeklinde konuştu.

“Mide içinde yer kaplayarak tokluk hissi oluşturur”

Mide balonunda, hastanın işlem günü hastaneye hiçbir şey yemeden ve içmeden gelinmesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Yolcu, şöyle devam etti:

“Sedasyon altında endoskopi yapılır. Mide içinde ciddi bir ülser veya gastrit yoksa işleme başlanır. Mide içine balon yerleştirilir. Ardından kişinin tolere edebileceğini düşündüğümüz şekilde 450-600 cc sıvı ile balon şişirilir. Bu balon mide içinde yer kaplayarak tokluk hissi oluşturur kişinin diyete uymasını ve hızlı kilo vermesini sağlar.”

“6 ayda 15-25 kilo kaybı öngörülür”

Mide balonu yapılan hastalarda 6 ayda 15-25 kilo kaybı öngörüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Yolcu, şu bilgileri verdi:

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“İşlemden birkaç saat sonra kişi evine gidebilir. Bazı kişilerde işlemden sonra birkaç gün süren şişkinlik, bulantı ve kramp tarzında ağrılar olabilir. Bu dönemde hastaya şikâyetlerine yönelik ilaçlar verilir, çoğu hastada erken dönemde balonun çıkarılması gerekmez. 6 ay sonra tekrar endoskopi yapılarak balon çıkartılır. Gerekirse aynı anda tekrar balon takılabilir.”

“Mide botoksunda ikinci bir endoskopiye gerek yoktur”

Mide botoksu ve mide balonu yöntemlerinde endoskopi yapıldığını vurgulayan Uzm. Dr. Yolcu, “İki yöntemle de 6 aylık sürede 15-25 kilo kaybı öngörülür. Her iki yöntem de tokluk hissi oluşturarak diyet yapmayı kolaylaştırır ve sağlıklı kilo vermeyi sağlar. Mide botoksunun avantajı mide balonunda olduğu gibi ikinci kez endoskopi yapılıp balon çıkartmaya gerek olmamasıdır. Tek endoskopi ile işlem yapılmış olur. Ayrıca mide içine herhangi bir balon koyulmadığı için bulantı, kramp, gaz sancısı gibi şikâyetler olmaz. Ayrıca mide botoksu, mide balonuna göre çok daha ekonomik bir yöntemdir” ifadelerini kullandı.