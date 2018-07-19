Mide asidi nedir?

Yoğun stres altındaki kişilerde asit fazlalığı görülmektedir. Eğer stres sonucu asit oluşumu meydana gelirse stres geçtiği anda rahatsızlık düzelir ve asit salgılanması normal seviyelere gelir.

Ayrıca fiziksel ya da mental olarak yorulmuş kişilerde, endişeli bir psikolojik durum yaşayan insanlarda da mide asidi oluşumu artar.

Baharatlı besinlerin tüketilmesi sonucu da asit oluşumunda artışlar meydana gelmektedir.

Sigara ya da alkol tüketiminin fazlalığı sonucunda da mide asidinin oluşmasında artışlar olduğu bilinmektedir.

Mide asidi fazlalığında dikkat edilmesi gereken husus sık sık ve az miktarda besinler tüketmektedir. Ayrıca baharatlı gıdalar, sigara ve alkolden de uzak durmakta fayda vardır. Aksi takdirde daha kötü neticelerin oluşması mümkündür.

Ayrıca asit salgılanma seviyesini normale çekecek ilaçların da alınması söz konusu olabilir. Bunun için doktor kontrolüne ihtiyaç vardır.

Mide asidinin fazla olması problem olduğu gibi az seviye olması da problemler yaratır. Sindirim sisteminde dengesizlikler ve mide bölgesinde rahatsızlıklar yaşanmasına yol açar.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.