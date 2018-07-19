0553 313 94 23

Mide asidi nedir?

Sindirim sisteminin temel elemanlarından bir tanesi olan mide salgıladığı asitler sayesinde sindirim sistemine yardımcı olmaktadır. Mideden salgılanan asitler oldukça kuvvetli asilerdir. Fazla salgılanması durumunda bazı rahatsızlıklara yol açabilir.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:05
Mide asidi nedir?

Yoğun stres altındaki kişilerde asit fazlalığı görülmektedir. Eğer stres sonucu asit oluşumu meydana gelirse stres geçtiği anda rahatsızlık düzelir ve asit salgılanması normal seviyelere gelir.

Ayrıca fiziksel ya da mental olarak yorulmuş kişilerde, endişeli bir psikolojik durum yaşayan insanlarda da mide asidi oluşumu artar.

Baharatlı besinlerin tüketilmesi sonucu da asit oluşumunda artışlar meydana gelmektedir.

Sigara ya da alkol tüketiminin fazlalığı sonucunda da mide asidinin oluşmasında artışlar olduğu bilinmektedir.

Mide asidi fazlalığında dikkat edilmesi gereken husus sık sık ve az miktarda besinler tüketmektedir. Ayrıca baharatlı gıdalar, sigara ve alkolden de uzak durmakta fayda vardır. Aksi takdirde daha kötü neticelerin oluşması mümkündür.

Ayrıca asit salgılanma seviyesini normale çekecek ilaçların da alınması söz konusu olabilir. Bunun için doktor kontrolüne ihtiyaç vardır.

Mide asidinin fazla olması problem olduğu gibi az seviye olması da problemler yaratır. Sindirim sisteminde dengesizlikler ve mide bölgesinde rahatsızlıklar yaşanmasına yol açar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 15:05
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. mide asidi
  4. asit
  5. mide hastalığı
  6. mide hastalıkları tedavisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Skandal! Ünlü medya patronu öz kızına tacizden hapis cezasına çarptırıldı
    1. Skandal! Ünlü medya patronu öz kızına..
    2. Düğün günü eşini öldürdü, anlattıkları..
    3. Milli Eğitim’de “sistem” skandalı!..
    4. Kidz Eurosport ve MTV kanallarının..
    5. Ölü olarak girdiği mahkemeden sağ..
    6. Aziz Yıldırım, Sözcü muhabirini topa..
    7. MİT'in paketlediği FETÖ'cü tutuklandı
    8. Bunun adı şerefsizlik! Yavru köpeği..
    9. Fırat Doğu Parlak kimdir?
    10. Gizli şekerin belirtileri nelerdir?
    11. Osmanlı askerinin emanetini 103..
    12. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çok..
    13. Biriktirme hastalığı (Dispozofobi)..
    14. Bedelli askerlik başvuruları 2018 ne..
    15. Karaciğer büyümesi nasıl olur?
    16. Putin NATO'ya sert çıktı: Sonuçlarını..
    17. Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi..
    18. Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu için olay..
    19. '19 senedir sabrediyorum' dedi ve..
    20. Türkiye-ABD ilişkilerinde FETO açmazı:..
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"