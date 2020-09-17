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Spor Middlesbrough'un teknik direktörü Warnock koronavirüse yakalandı
Spor

Middlesbrough'un teknik direktörü Warnock koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:55:41 -
Middlesbrough'un teknik direktörü Warnock koronavirüse yakalandı

ANKARA (AA) - İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'un teknik direktörü Neil Warnock'ın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 71 yaşındaki İngiliz teknik adamın test sonucunun pozitif çıktığı ve takımdan ayrılarak izolasyon sürecine girdiği belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan Warnock, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden takımla antrenmanlara çıkacak.

Middlesbrough'un 19 Eylül Cumartesi günü Bournemouth'u konuk edeceği lig maçında Warnock, takımının yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Karşılaşmaya, deneme amaçlı 1000 seyirci alınacak.


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