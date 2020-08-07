  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Microsoft Teams, Zoom ve Discord'a meydan okuyor!

Microsoft, Teams adlı servisi ile dünyadaki birçok iletişim sağlayıcılarına meydan okuyor. Yeni güncelleştirme ile aile ve arkadaşlarınızla telefon üzerinde görüntülü ve sesli konuşmak mümkün olacak. Microsoft Teams nedir? Microsoft Teams ne gibi özelliklere sahiptir?

Yeniakit Publisher
2020-08-07 17:09:00 - 2020-08-07 17:11:07
Microsoft Teams, Zoom ve Discord'a meydan okuyor!

Günümüzdeki haberleşme ihtiyacı birçok şeyden daha önemli bir durumda. Özellikle şu günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sebebiyle online platformalara olan talep tarihinin en yüksek seviyelerinde. Dışarıda karşılıklı çeşitli sebebler ile görüşemeyen kullanıcılar, çalışanlar kamera ve mikrofon sayesinde çeşitli iletişim araçları ile birlikte bu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Haliyle böyle bir durumun patlak vermesi iletişim sağlayıcılarınında rekabeti oranınıda arttırmış durumda. Şuanda Zoom, Discord, Skype, Teamspeak gibi uygulamalar sayesinde insanlar birbiri ile internet üzerinden sesli, görüntülü görüşebiliyorlar. Şimdi ise Microsoft, 2017'den beri hizmete soktuğu ' Microsoft Teams' 'te daha iyi bir deneyim için güncelleştirme yaptığını duyurdu. Güncelleme ile birlikte Arkadaşınız hatta aileniz ile farklı bir sohbet kanalı oluşturabileceksiniz. Ayrıca Microsoft Teams size 10 GB dosya depolama alanı ve kişi başına 2 GB kişisel dosya özel depolama da alanı da sunacak. 

Microsoft Teams'e nasıl bağlanılır

Uygulama şuanda hali hazırda iOS ve Google Play Store'da kullanıma açık vaziyette. İndirdikten sonra ' Yeni sohbet başlatın ' sekmesine tıkladığınız zaman rehberinizdeki isimlerden Microsoft Teams'i indirmiş olanları ile sohbet başlatabilirsiniz. Eğer rehberinizdeki kişiler Microsoft Teams'i indirmemiş ise SMS üzerinden indrime linkide gönderebilirsiniz. Diğer kullanıcılar uygulamayı indirdiği taktirde ise kesintisiz iletişimin tadını çıkarabilirsiniz.

Ses ve Görüntü yoluyla iletişim kurabilirsiniz

Microsoft Teams arakadaşlarınız ile özel olarak internet üzerinden sesli ve görüntülü konuşmaya olanak sağlıyor. Aynu zamanda sohbet kısmandan Video, GIF, Dökümanlarınızı arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Ancak şuan için arama görüntüsünü kaydetmek mümkün değil ileriki zamanlarda uygulamaya eklenmesi planlanıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alçak darbeciden skandal sözler! Darbeci haine 'şehit' deyip tehditler savurdu
Gündem

Alçak darbeciden skandal sözler! Darbeci haine 'şehit' deyip tehditler savurdu

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda kurmay albay rütbesinde bulunan Fatih Yarımbaş, mahkemedeki savunması..
Camilerden anons yapıldı... Direniş dalgası yayılıyor! Türk bayrağı açtılar
Dünya

Camilerden anons yapıldı... Direniş dalgası yayılıyor! Türk bayrağı açtılar

Terör örgütü PKK'nın Deyrizor’da kendilerine destek vermeyen Al Akidet aşiretine yönelik suikastları bölge halkını canından bezdirdi. Rakka ..
Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? Bakanlık açıkladı!
Gündem

Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? Bakanlık açıkladı!

Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? İçişleri Bakanlığı Kovid-19 kapsamında karantinaya alınan kişi sayısını ve detaylarını paylaşt..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı