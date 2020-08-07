Microsoft Teams, Zoom ve Discord'a meydan okuyor!

Günümüzdeki haberleşme ihtiyacı birçok şeyden daha önemli bir durumda. Özellikle şu günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sebebiyle online platformalara olan talep tarihinin en yüksek seviyelerinde. Dışarıda karşılıklı çeşitli sebebler ile görüşemeyen kullanıcılar, çalışanlar kamera ve mikrofon sayesinde çeşitli iletişim araçları ile birlikte bu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Haliyle böyle bir durumun patlak vermesi iletişim sağlayıcılarınında rekabeti oranınıda arttırmış durumda. Şuanda Zoom, Discord, Skype, Teamspeak gibi uygulamalar sayesinde insanlar birbiri ile internet üzerinden sesli, görüntülü görüşebiliyorlar. Şimdi ise Microsoft, 2017'den beri hizmete soktuğu ' Microsoft Teams' 'te daha iyi bir deneyim için güncelleştirme yaptığını duyurdu. Güncelleme ile birlikte Arkadaşınız hatta aileniz ile farklı bir sohbet kanalı oluşturabileceksiniz. Ayrıca Microsoft Teams size 10 GB dosya depolama alanı ve kişi başına 2 GB kişisel dosya özel depolama da alanı da sunacak.

Microsoft Teams'e nasıl bağlanılır

Uygulama şuanda hali hazırda iOS ve Google Play Store'da kullanıma açık vaziyette. İndirdikten sonra ' Yeni sohbet başlatın ' sekmesine tıkladığınız zaman rehberinizdeki isimlerden Microsoft Teams'i indirmiş olanları ile sohbet başlatabilirsiniz. Eğer rehberinizdeki kişiler Microsoft Teams'i indirmemiş ise SMS üzerinden indrime linkide gönderebilirsiniz. Diğer kullanıcılar uygulamayı indirdiği taktirde ise kesintisiz iletişimin tadını çıkarabilirsiniz.

Ses ve Görüntü yoluyla iletişim kurabilirsiniz

Microsoft Teams arakadaşlarınız ile özel olarak internet üzerinden sesli ve görüntülü konuşmaya olanak sağlıyor. Aynu zamanda sohbet kısmandan Video, GIF, Dökümanlarınızı arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Ancak şuan için arama görüntüsünü kaydetmek mümkün değil ileriki zamanlarda uygulamaya eklenmesi planlanıyor.