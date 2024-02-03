Microsoft resmen duyurdu: Windows için eller serbest akıllı ev sistemi geliştiriyor! Tüm ihtiyaçları karşılayacak

Teknoloji haber sitesi Windows Report’a göre bu “çoklu cihaz çapraz deneyimi” yapay zeka tarafından desteklenecek. Bağlı donanımların “reklam” yoluyla ve doğrudan kullanıcı girişi olmadan birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar.

Bu bağlamda reklam, gerçek reklamları değil, sinyal iletimlerini ifade eder. Sistemdeki gadget’lar sürekli olarak birbirleriyle iletişim halinde olacak ve kriterlerin karşılanması durumunda eylemleri tetikleyecek. Örneğin elektrikli bir otomobil, sahibinin akıllı telefonuna veya dizüstü bilgisayarına, kapıyı açık bıraktığını bildiren bir bildirim gönderebilir. Veya bir telefon görüşmesini bir cihazdan diğerine aktarabilirsiniz.

Bir ek not olarak, bu yayınlara neden reklam denildiğinden tam olarak emin değiliz. Belki de Microsoft, önerilen akıllı ev ağının çevre birimlerini sürekli olarak bombalayan bilgi parçaları olan reklam imajına başvuruyor.

Tasarım gereği akıllı

Bunun gibi teknoloji zaten bir biçimde mevcut. Windows Raporu’nun işaret ettiği gibi, Microsoft’un sistemi Qualcomm‘un Snapdragon Seamless ve Samsung Galaxy Connected sistemlerine benzer şekilde çalışıyor. Bu ikisi, bağlı cihazların sorunsuz bir şekilde “birbirlerini keşfetmelerine ve bilgi paylaşmalarına” olanak tanıyan platformlar arası ağlardır; adları da buradan gelmektedir.

Microsoft’un sürümündeki temel fark, yukarıda bahsedilen yapay zekanın, sistemin “ne zaman harekete geçeceğine akıllıca karar vermesini” sağlaması. Patentte yapay zekanın ağ aygıtlarının kullanıcılara bağlamsal olarak uygun bildirimler göndermesine izin verdiği açıklanıyor. Ayrıca senaryo için başka bir cihazın gerekli olup olmadığını da belirleyebilir. Dahası, çeşitli bağlantı standartları da desteklenecek. Buna Bluetooth, NFC, Wi-Fi, hücresel sinyaller ve hatta bulut bağlantıları dahil ancak bunlarla sınırlı değil.

Bütün bunlarda büyük bir kusur var. Patentin yazarı, sistemin çalışması için muazzam miktarda güce ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Cihazlar, ağ üzerinden sürekli olarak sinyal gönderdikleri için bağlandıklarında pilleri hızla tükenir.

Sıradaki ne

Microsoft’un otonom akıllı ev sisteminin ne zaman başlatılacağı bilinmiyor. Windows Raporları yakında gelebileceğine inanmasına rağmen teknoloji hala başlangıç ​​​​aşamasında gibi görünüyor. Yayın, Copilot‘un yakın zamanda piyasaya sürülmesinin ve şirketin 2024’ün yapay zeka yılı olacağını ilan etmesinin, yaklaşmakta olanın işaretleri olduğunu savunuyor. Ayrıca Windows 12’nin “çığır açan yapay zeka” alacağını iddia eden söylentilere de işaret ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bize göre yeni ağ muhtemelen bir süre daha yayınlanmayacak; ilk etapta var olduğu varsayılırsa. ABD patentinin varlığı Microsoft’un projeye ilgi duyduğunu gösterirken, pek çok patent asla ticari ürün olarak gün ışığına çıkmıyor. Dahası belge, sistemin nasıl çalışabileceğine dair birçok örnek sunuyor ancak tam olarak nasıl çalıştığını açıklamıyor.