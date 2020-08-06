Microsoft Office'in rakibi Libre Office yeni güncellemesini yayınladı. İşte yeni gelen yenilikler

Belge düzenleme, sunum hazılama programlarında lider olan Microsoft Office, sektörde bşt güç olma devam ediyor. Ancak rabiki olarak gösterilen ve ücretsiz Libre Office kullanıcıların ilgisini çekiyor. Açık kaynak kodlu bir uygulama olarak karşımıza çıkan LibreOffice, Microsoft Office deneyiminin neredeyse birebir kopyasını sunuyor. Kullanıcılar, bu uygulama sayesinde belgeler oluşturabiliyor, sunumlar hazırlayabiliyor ve hesap işlerine bakabiliyorlar. Geliştirici ekipse yaptığı son bir duyuruyla LibreOffice'in son sürümünün yayınlandığını duyurdu. "LibreOffice 7.0" kullanıcılara pek çok yenilik getiriyor.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre LibreOffice 7.0, ODF 1.3 desteğiyle birlikte geliyor. Bu destek, oluşturulan içeriklerin kaydedilmesi sırasında kullanılabilecek seçenekleri de artırıyor. Buna göre kullanıcılar artık, dijital imza desteği ve OpenPGP tabanlı şifreleme gibi özellikleri aktif olarak kullanabiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar, LibreOffice'in son sürümüyle AMD'nin Skia grafik motorunu aktif olarak kullanabiliyorlar. Bu da hem yeniliklerin önünü açıyor hem de kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor.

Yeni güncelleme ile, Microsoft Office'den gelen dosyalardaki açılma sorunu kalkmış oldu

LibreOffice, Microsoft'un ofis uygulamalarından gelen dosyaları açmakta sorunlar yaşayabiliyordu. Geliştirici ekip, LibreOffice'in son sürümüyle birlikte bu konuda da çeşitli iyileştirmeler yaptı. Bu sayede kullanıcılar, Microsoft Office'in yeni sürümleri kullanılarak oluşturulmuş olan belgeleri, LibreOffice 7.0'de rahatlıkla kullanabiliyorlar.

Tüketiciler, LibreOffice'e macOS, Windows ya da Linux üzerinden erişebiliyorlardı. Geliştirici ekip, kullanıcıların daha iyi simgelerle karşılaşmasını sağlamak amacıyla da bir çalışma yaptı ve her işletim sistemi için LibreOffice simgelerini yeniledi. Bu sayede uygulama, daha modern bir tasarıma sahip olmuş durumda.