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Teknoloji Microsoft Edge, sevilen özelliklerini kaybediyor
Teknoloji

Microsoft Edge, sevilen özelliklerini kaybediyor

Yeniakit Publisher
2023-08-29 03:58:00 -
Microsoft Edge, sevilen özelliklerini kaybediyor

Microsoft Edge 117 güncellemesi yolda. Şirket, bu güncelleme kapsamında Matematik Çözücü ve Çocuk Modu gibi araçlar artık olmayacak.

Microsoft, yapay zekalı Bing Chat başta olmak üzere Edge tarayıcısına birçok özellik ekledi. Ancak yeni bir sürüm ile artık önemli özellikleri desteklemeyeceğini duyurdu. 14 Eylül’de kullanıcılara açılacak Microsoft Edge 117 ile Çocuk Modu ve Matematik Çözücü gibi özellikler sonlandırılacak.

Microsoft, Edge için kararlı 117 sürümü üzerinde çalışıyor. Yeni güncellemeyle sunulacak bu sürümde bazı sevilen özelliklerin kaldırılacağı belirtildi. Desteği bitecek özellikler arasında Matematik Çözücü, Resimli Sözlük, Alıntılar, Dil bilgisi Araçları ve Çocuk Modu yer alıyor.

Microsoft, bu özellikleri neden kaldırdığını detaylı olarak açıklamadı. Ancak bu ekstra özellikleri kaldırarak “son kullanıcı deneyimini iyileştireceğini ve Diğer Araçlar menüsünü basitleştireceğini” ifade etti. Şirket, bu özelliklerin çoğunun sınırlı yeteneklere sahip olduğuna inanıyor.

Edge 117, Chromium tabanlı tarayıcı için büyük bir güncellemeyi temsil ediyor. Kaldırılan özelliklerin yanında bazı eklemeler de olacak. En önemli yenilikler arasında Edge for Business adı verilen iş yönetimi paketi yer alıyor.

Kurumsal paket sayesinde Edge’in Chrome kullanıcı tabanına rakip olması ve ofis bilgisayarlarında daha fazla kullanılması amaçlanıyor.
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Edge 117 ile kullanımdan kaldırılan özelliklerin bir süre daha tarayıcıda tutulacağını belirtelim. Ancak Microsoft, bunların eninde sonunda tamamen kaldırılacağını ifade etti. Şirket, bu özellikler üzerinde aktif şekilde çalışmadığı için hata verebileceğini de söyledi.

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