Microsoft bombayı patlattı! Google Chrome kullanmayın

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kendi tarayıcısı Edge'in kullanımını teşvik etmek amacıyla Edge üzerinden Google Chrome indirmek isteyen kullanıcılara uyarı mesajları göndermeye başladı.

Chrome güvenli değil

Gönderilen pencere bildirimlerinde şirket, kullanıcıların varsayılan Windows tarayıcısı Microsoft Edge'e geçerek zamandan ve paradan tasarruf edebileceklerine işaret etti. Bununla birlikte; Edge'in, Chrome'dan daha güvenli olduğu ve Chrome ile aynı teknolojiyi kullandığı dile getirildi.

Diğer yandan; dünyanın en popüler internet tarayıcılarından biri olan Google Chrome, genellikle yüksek oranda işlemci gücü ve RAM tükettiği için eleştiriliyordu. Fakat platformun, hala dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olduğu biliniyordu. Microsoft'un tarayıcısı Edge ise çoğunlukla Google Chrome indirmek için tercih ediliyordu.

Mıcrosoft, daha önce de benzer bir politika izlemişti

Yaşanan gelişmeler sonrası Microsoft, agresif bir teşvik politikası izlediği gerekçesiyle hızla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Şirket, daha önce de Edge'in kullanımına ilişkin kullanıcıları baskılamış ve yasal sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmıştı.