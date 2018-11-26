Microsoft, Apple'a nal toplattı! İşte dev şirketin piyasa değeri

Bugün açıklanan verilere göre Microsoft piyasa değeri ile birlikte Apple’ı geride bırakmayı başardı. İşte Microsoft’un yeni piyasa değeri...

Son zamanlarda piyasa değerindeki yaşamış olduğu sert düşüşle birlikte gündeme sık sık gelen şirket trilyon değerlik şirket unvanını Microsoft’a kaptırabilir.

Apple'da tarihi gerileme

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapora göre Cupertinolu şirketin artan üretim maliyetlerinin doğrudan yeni ürünlere yansımasından dolayı fiyatların tavan yaptığını belirmiştik. Bu durumda paralel olarak satış rakamlarına yansıması yüzünden müşterilerinden bir hayli tepki alan teknoloji devinin, son bir kaç ay içerisinde piyasa değeri 1 trilyondan, 746 milyar dolara düşmüş durumda.

Microsoft'un piyasa değeri

Microsoft ise, yaşanılan bu gerilemenin ardından Apple'ı geride bırakarak, 753 milyar dolarlık bir değere ulaşan yazılım devi başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Görünen o ki, Microsoft piyasa değeri ile birlikte önümüzdeki aylarda daha sık gündeme gelecek. Analistler, Microsoft’un 2018′in son günlerine doğru trilyon dolarlık şirket unvanını elde edeceğini ön görüyor.