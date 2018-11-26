Microsoft, Apple'a nal toplattı! İşte dev şirketin piyasa değeri
Geçtiğimiz Ağustos ayında, 1 trilyon dolar değerindeki şirket konumuna gelmeyi başaran teknoloji devi Apple, son dönemde yaşadığı gerilemenin ardından tahtını bir diğer teknoloji ve yazılım devi Microsoft'a kaptırdı.26 Kasım 2018 Pazartesi 18:48
Bugün açıklanan verilere göre Microsoft piyasa değeri ile birlikte Apple’ı geride bırakmayı başardı. İşte Microsoft’un yeni piyasa değeri...
Son zamanlarda piyasa değerindeki yaşamış olduğu sert düşüşle birlikte gündeme sık sık gelen şirket trilyon değerlik şirket unvanını Microsoft’a kaptırabilir.
Apple'da tarihi gerileme
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapora göre Cupertinolu şirketin artan üretim maliyetlerinin doğrudan yeni ürünlere yansımasından dolayı fiyatların tavan yaptığını belirmiştik. Bu durumda paralel olarak satış rakamlarına yansıması yüzünden müşterilerinden bir hayli tepki alan teknoloji devinin, son bir kaç ay içerisinde piyasa değeri 1 trilyondan, 746 milyar dolara düşmüş durumda.
Microsoft'un piyasa değeri
Microsoft ise, yaşanılan bu gerilemenin ardından Apple'ı geride bırakarak, 753 milyar dolarlık bir değere ulaşan yazılım devi başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.
Görünen o ki, Microsoft piyasa değeri ile birlikte önümüzdeki aylarda daha sık gündeme gelecek. Analistler, Microsoft’un 2018′in son günlerine doğru trilyon dolarlık şirket unvanını elde edeceğini ön görüyor.
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