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Teknoloji

Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a entegre ediyor

Microsoft Android telefonlardaki uygulamaları Windows 10'a entegre edecek. Peki android uygulamalar Windows'ta nasıl çalışacak?

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:48:17 - 2020-08-06 15:48:17
Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a entegre ediyor

Yazılım ve bilişim şirketi olan Microsoft, Android cihazlardaki uygulamaların Windows 10 üzerinde çalışacağı bir test sistemi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Ortaya çıkan görüntüye göre telefon bilgisayara bağlanması ile birlikte Android uygulamaları Windows üstünden kontrol edilebilecek. Hali hazırda ' Senin telefonun' dan kontrol yapılsada uygulamalara erişim yoktu. Yeni Windows güncellemesi ile birlikte kullanıma sunulacak. Bilgisayar üzerinden aynı telefonda nasıl uygulama üzerinde geziniyorsak aynı hareketleri yapabileceğiz. Yalnız bu özellik her telefonda çalışmayacak. Özelliği denemek istiyorsanız Samsung'un son model telefonlarından herhangi biri sahip olmanız gerekiyor. 

 

 

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