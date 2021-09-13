Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, Uluslararası Selanik Fuarı'nda düzenlenen yıllık basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:

"Çıkarlarımız aynı doğrultuda olmasına rağmen aramızda büyük görüş ayrılıkları var. Uluslararası hukukun nasıl uygulandığı konusunda son derece farklı görüşlerdeyiz."

Sığınmacılar konusunda Türkiye ile işbirliği yapmaya karar verdiğini söyleyen Miçotakis "İnsan kaçakçılığı şebekelerini çökerteceğim" dedi.

Yunan Başbakan, "Adalara geçişlerde geçen yıllara oranla yüzde 90 azalma kaydedildi. Daha önce de söylediğim gibi, insan kaçakçılarının şebekelerini çökertmekte kararlıyım. Potansiyel müşteriler bin, 2 bin dolar vermelerine rağmen yunanistan'a ulaşamayacaklarını bilecek" diye konuştu.

Kriakos Miçotakis, 21 Eylül'de New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjlarında Erdoğan ile programları uyuşmadığı için görüşmeyeceklerini söyledi.