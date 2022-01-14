Miçotakis'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel görüşme olasılığım her zaman var" açıklaması yaptı.

ANT1 televizyon kanalına konuşan Miçotakis, Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu söyleyerek, "Diyalog kapısı açık ve benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel görüşme olasılığım her zaman var." dedi.

'Sonsuza kadar komşu olacağız'

Türkiye ve Yunanistan'ın komşu olduklarını vurgulayan Miçotakis, "Sonsuza kadar komşu olacağız, coğrafya bizi birlikte yaşamaya mahkum ediyor. İş birliği ya da gerilim yolunu seçmek Türkiye'nin elinde. Biz iki ihtimale de hazırız" ifadelerini kullandı.

'ABD'nin Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan desteğini çekmesi çok önemli değil'

Öte yandan Miçotakis, ABD'nin Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan (EastMed) desteğini çekmesinin, Yunanistan için önemli olmadığını söyledi. ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesine ilişkin soruya verdiği yanıtta Miçotakis, "Bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde yanıtladı.