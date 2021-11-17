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Dünya Miçotakis heykel peşine düştü
Dünya

Miçotakis heykel peşine düştü

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmede, British Museum'da sergilenen Parthenon heykellerinin Yunanistan'a iade edilmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 04:37:00 -
Miçotakis heykel peşine düştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Downing Caddesi'ndeki ofisinde Yunan mevkidaşı Kyriakos Miçotakis ile görüştü. Yapılan ikili görüşme sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Johnson'a "Elgin mermerleri" olarak da bilinen heykeller konusunda uzun süredir devam eden talebini hatırlattı.

Miçotakis'in British Museum'da sergilenen heykellerin Yunanistan'a iade edilmesi talebini hatırlatması üzerine İngiliz Başbakan Johnson, bu konunun İngiltere hükümetinin değil, British Museum'un meselesi olduğunu söyledi.

Liderlerin görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Miçotakis, bugün yapılan görüşmede Parthenon heykelleri konusunu gündeme getirdi. Başbakan Johnson, Yunan halkının bu konudaki güçlü hislerini anladığını söyledi, ancak bu meselenin British Museum'un mütevelli heyetine ait olduğu yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu yineledi" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, "Liderler, bu konunun İngiltere-Yunanistan ilişkilerini hiçbir şekilde etkilemediği konusunda anlaştı" denildi.

İngiltere ve Yunanistan arasında yaklaşık 200 yıldır anlaşmazlık konusu olan Parthenon (Elgin) heykelleri için British Museum, heykellerin "yasal olarak edinildiğini" ifade ediyor. British Museum'un internet sitesinde, Elgin heykellerinin İngiltere'ye taşımasının hem Atina hem de Londra'daki resmi makamların bilgisi ve izniyle gerçekleştirildiği belirtiliyor.

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