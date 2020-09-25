Miçotakis geri bastı! 'Türkiye' açıklaması

Meşru haklarını kararlılıkla kullanan Türkiye'nin çıldırttığı Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili yaptığı açıklamada, "diplomasiye şans verilmesi" çağrısında bulundu.

Miçotakis, koronavirüs nedeni ile bu sene İnternet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile konuştu.

Geçen seneki Genel Kurulda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dostluk ve iş birliği elini uzatmaya özen gösterdiğini savunan Yunanistan Başbakanı, Avrupa'da Türkiye için sözde bir köprü kurucu olarak hareket etme isteğinden de bahsettiğini anımsattı.

Yaptığı provokasyonlarla tepki çeken Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin "buna rağmen bölgede gerilimi tırmandırdığını" iddia etmeye kalkarak tansiyonun sürekli yükselmeye devam edemeyeceğini herkesin anladığını, yakın komşular arasında ortaklığın mümkün olmadığına inanmayı reddettiğini söyledi.

"Çözüm arayalım"

Miçotakis, geri basarak buluşup konuşmayı, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm aramayı ve diplomasiye bir şans vermeyi teklif etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, anlaşılamaması durumunda ise Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanını işaret etmeye kalktı.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM'nin gerçekten bir umut ışığı ve küresel iş birliğinin kalesi olduğuna inanıyorsa, sözde bu değerlere uygun hareket etmeye çağırma küstahlığında bulundu.

İstikşafi görüşmeler sürecek

Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakın zamanda İstanbul'da yapılacağı bildirilmişti.

Türkiye ve Yunanistan arasında 2002 yılında başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur ise 1 Mart 2016 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılmıştı. Bu tarihin ardından iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında sürmüş fakat istikşafi görüşmeye dönmemişti.