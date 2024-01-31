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Gündem Miçotakis canlı yayın yapan basına: Türkiye önemli bir savunma sanayii ihracatı sahibi! Uçağı, 10 motor ve 60 adet...
Gündem

Miçotakis canlı yayın yapan basına: Türkiye önemli bir savunma sanayii ihracatı sahibi! Uçağı, 10 motor ve 60 adet...

Yeniakit Publisher
2024-01-31 02:27:00 - 2024-01-31 02:46:14
Miçotakis canlı yayın yapan basına: Türkiye önemli bir savunma sanayii ihracatı sahibi! Uçağı, 10 motor ve 60 adet...

Uçak hakkında Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 40 F-35'i tek seferde almayacağız derken "Türkiye çok önemli bir savunma sanayii ihracatına sahip dedi! Öte yandan Miçotakis'e geçen hafta gönderdiği mektupta, 10 motor ve 60 adet Bradley tipi zırhlı muharebe aracının bulunduğu bilgisi verilmişti.

Yunanistan'da yayın yapan SKAI FM'e konuşan Miçotakis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebine Washington'ın sıcak baktığını hatırlatan Miçotakis, ABD'nin İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) Programı kapsamında Yunanistan'a bazı askeri malzemeleri de ücretsiz verebileceğine dikkati çekti.

Miçotakis, "40 adede kadar F-35 alma imkanımız var. Çok pahalı bir alım olduğu için, 40 F-35'i tek seferde almayacağız. İlk etapta bir F-35 filosu alacak kadar mali kaynak sağladık, ki bunların öngörülen teslim tarihi de 2020'lerin sonuna kadar." diye konuştu.

Türkiye'ye dair açıklamalar

Gazetecinin, Türkiye'nin kendi silahlarının bir kısmını kendi ürettiğini hatırlatması üzerine konuşan Miçotakis, "Türkiye çok önemli bir savunma sanayii ihracatına sahip. Öte yandan biz ise hala geçmişin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.
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Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasında Aralık 2023'te imzalanan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesinin" ikili ilişkileri normalleşme sürecine soktuğunu belirterek, niyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2023'teki Atina ziyaretine karşılık, Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret etmek olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Antony Blinken, Miçotakis'e geçen hafta gönderdiği mektupta, Kongre onayı dahil olmak üzere resmi onay sürecinin gerekliliğine işaret ederek, Yunanistan'a 40 kadar yeni F-35 satışına ilaveten İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) Programı kapsamında 3 Protector sınıfı sahil güvenlik botu ve muhtelif askeri kamyon ve çekici temin edileceğini bildirmişti.
Mektupta, EDA Programı kapsamında ABD ordusunun envanterinden Yunanistan'a hibe edileceği Kongreye bildirilen diğer askeri araç ve ekipmanların arasında 2 adet C130H askeri nakliye uçağı, P-3 deniz karakol uçakları için 10 motor ve 60 adet Bradley tipi zırhlı muharebe aracının bulunduğu bilgisi verilmişti.

Blinken, ABD donanmasından ihtiyaç fazlası 4 LCS sınıfı savaş gemisinin Yunanistan'a verilebilmesi için de Kongreye bildirimde bulunacaklarını kaydetmişti.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya sağlayabileceği ya da satabileceği savunma malzemeleri için ABD'nin dış askeri finansman programından 200 milyon dolara kadar yararlanabileceğini belirten Blinken, 2025'te satışı mümkün olacak MRAP cinsi askeri arazi araçlarında Yunanistan'a öncelik tanıyacaklarını ve hazır olduklarında KC-135 tanker uçakları için de ihtiyaçlarını değerlendirmeye alacaklarını ifade etmişti.

Blinken, ayrıca ABD Savunma Bakanlığının Yunanistan'ın satın alabilmesi için C-130H tipi askeri nakliye uçağına ilaveten C-130J modeli için de fiyat ve adet çalışması yaptığını bildirmişti.

40 F-35 savaş uçağının tahmini fiyatı 8,6 milyar doları buluyor.

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