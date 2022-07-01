Miço’nun işleri ters gitmeye devam ediyor: AB'den Yunanistan'a sert ayar!

YENİ AKİT/ANKARA

Son dönemde Türkiye’ye karşı suni bir gerginlik ve kışkırtma politikası ile pirim yapıp iç politikasını yönetmeye çalışan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, NATO Zirvesi’nin Türkiye’nin diplomatik başarısıyla sonuçlanması nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı. Miçotakis, şimdi de Avrupa Birliği’nden (AB) sıkı bir zılgıt yedi.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Yunan bakanlarla görüşmesinin ardından AB fonlarının temel hakların uygulanması şartıyla verildiği uyarısında bulunarak, "Göçmenlerin şiddet yoluyla ve yasa dışı biçimde sınır dışı edilmeleri hemen durdurulmalı." ifadesini kullandı.

“AB fonları temel hakların uygulanması şartıyla veriliyor!”

Gümülcine merkezli Gündem Gazetesi’nin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Yunan bakanlarla görüşmesinin ardından AB fonlarının temel hakların uygulanması şartıyla verildiği uyarısında bulunarak, "Göçmenlerin şiddet yoluyla ve yasa dışı biçimde sınır dışı edilmeleri hemen durdurulmalı." ifadesini kullandı. Johansson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Bakanı Yorgos Yerapetritis, Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos ve Denizcilik Bakanı Yannis Plakiotakis ile görüştüğünü duyurdu.

“Göçmenlerin şiddet yoluyla ve yasa dışı biçimde sınır dışı edilmeleri hemen durdurulmalı”

Bakanlarla dış sınırların yönetimi, göç ve temel haklar konularını ele aldıklarını belirten Johansson, "Göçmenlerin şiddet yoluyla ve yasa dışı biçimde sınır dışı edilmeleri hemen durdurulmalı." ifadesini kullandı. Johansson, Yunan bakanların kendisine temel haklarla ilgili yeni bir tekliften söz ettiğini, 1 Eylül itibarıyla bunun yürürlüğe gireceğini bildirdiklerini duyurdu. Komisyon üyesi, "AB içişleri fonları, temel hakların doğru şekilde uygulanmasına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.