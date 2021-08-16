Michy Batshuayi kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geliyor. Peki, Michy Batshuayi kimdir kariyeri? Michy Batshuayi kaç yaşında?
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı futbolcu Michy Batshuayi, İstanbul'a geliyor. 27 yaşındaki futbolcuyu taşıyacak uçağın bu gece 00.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.
Michy Batshuayi kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?
Michy Batshuayi 2 Ekim 1993'te Bekçika'da dünyaya geldi. Kongo asıllı Belçika Milli Takımı forması giyen Michy Batshuayi forvet mevkiinde oynuyor.
Altyapı kariyerine 2003'te başlayan Michy Batshuayi, 2011'de Standard Liege formasıyla profesyonel kariyerine adım attı.2014 yılında Marsilya'ya tranfer olan Michy Batshuayi burada 78 maçta 33 gol attı.
Michy Batshuayi 2016'da İngiliz ekibi Chelsea ile anlaştı. Chelsea formasıyla 77 maça çıkan Michy Batshuayi 25 gol atıp 6 asist yaptı.
2022 Haziran ayına kadar Chelsea ile sözleşmesi olan Michy Batshuayi sırasıyla Dortmund, Valencia ve Crystal Palace'da kiralık olarak forma giydi. Geçen sezon Crytal Palace formasıyla 33 maça çıkan Michy Batshuayi 8 gol atıp 2 asist yaptı.