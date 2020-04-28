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Aktüel

Michelin Türkiye'den lastik bağışı ve ücretsiz lastik bakım servisi

2020-04-28 12:48:30 -
Michelin Türkiye'den lastik bağışı ve ücretsiz lastik bakım servisi

İSTANBUL (AA) - Michelin Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla Euromaster iş birliği ile sağlık çalışanları için başlattığı ücretsiz lastik bakım servisinin yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ambulans araçları için de lastik bağışında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Michelin Türkiye'nin, bu zorlu sürecin etkilerinin birlik ve dayanışma ile atlatılacağına inandığı bildirildi.

Açıklamada, bu süreçte cephenin en önünde olağanüstü bir mücadele veren sağlık çalışanlarının yanında yer aldıkları ve bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedikleri ifade edilerek, "Sağlık çalışanlarımızın ilk günden itibaren sunduğu olağanüstü çabayı takdirle karşılıyor onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ambulans lastiği bağışında bulunan Michelin Türkiye'nin bir süre önce de Euromaster ile birlikte sağlık çalışanlarına destek olmak için 15 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek olan bir kampanya başlattığı belirtilen açıklamada, Euromaster noktalarından hizmet alacak olan il sağlık müdürlükleri ambulansları ve sağlık çalışanlarına ücretsiz lastik sökme-takma, balans ve lastik tamiri için servis bakım hizmeti sağlayacağının açıklandığı hatırlatıldı.


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