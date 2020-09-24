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Ekonomi Michelin, Le Mans 24 Saat Yarışı'nda uzun ömürlülük rekorunu kırdı
Ekonomi

Michelin, Le Mans 24 Saat Yarışı'nda uzun ömürlülük rekorunu kırdı

Michelin, Le Mans 24 saat Yarışında uzun ömürlülük rekorunu kırarken, arka arkaya 23'üncü zaferini de kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:07:29 -
Michelin, Le Mans 24 Saat Yarışı'nda uzun ömürlülük rekorunu kırdı

İSTANBUL (AA) - Michelin, Le Mans 24 saat Yarışı'nda arka arkaya 23'üncü zaferini kazanırken, aynı zamanda uzun ömürlülük rekorunu da kırdı.

Michelin açıklamasına göre firma, Le Mans yarışlarındaki dört kategorinin tamamında da galip geldi.

Hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin deneyimlendiği yarışta Sébastien Buemi, Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima'nın yer aldığı 8 Numaralı Toyota TS050 Hybrid araç 88'inci kez yapılan yarışta birinci olurken, ikinci sırayı Norman Nato, Gustavo Menezes ve Bruno Senna'dan oluşan 1 numaralı Rebellion R13 Gibson, üçüncü sırayı ise Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López'den oluşan 7 numaralı Toyota TS050 Hybrid kazandı. Böylece Michelin podyumunun tamamına hakim olurken, bu sonuçla Toyota Gazoo Racing üst üste üçüncü zaferini elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin’in Dayanıklılık Yarışı Program Müdürü Pierre Alves, "Bu yarış kesinlikle çok özeldi. Koşullar beklediğimizden de iyiydi. Öyle ki yağışlı hava lastik stoklarımıza dokunmadık bile. Minimum hava ve sırasıyla 17°C ve 19°C'lik pist sıcaklıklarıyla toplamda oldukça hafif koşullar söz konusuydu. Bu durum partnerlerimizin lastiklerinin performansını sonuna kadar kullanmalarına olanak sağladı." ifadelerini kullandı.


- Yeni bir lastik mesafesi rekoru


Yarışta 1 numaralı Rebellion R13 Gibson’un sürücüsü Gustavo Menezes 2011'de Benoît Tréluyer'nin kırdığı eski lastik mesafesi rekorunu egale etti. Kendisinden önceki Audi Sport sürücüsü gibi Menezes beş etabı toplam 55 turla, yani 750 kilometreyi aynı Michelin setiyle tamamladı.

Öte yandan, American Rebellion sürücüsü bu mesafeyi ciddi anlamda daha yüksek bir ortalama hızla tamamladı. Menezes, Pit stoplara giriş çıkışta harcanan zaman ve iki sarı bayrak cezası dahil 3 dakika 25,180 saniye ortalama tur süresiyle ortalama 240 kilometre/saat hıza ulaştı.


- Michelin büyük düşünüyor


Bu başarı, bir yandan uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanan, bir yandan da ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan Michelin dayanıklılık ürün gamının ardındaki düşünme biçiminin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Firmaya göre, bir lastiğin performansı sadece yol tutuş kabiliyetiyle ölçülmüyor. Aynı anda olası kısa fren mesafesi, direksiyon hassasiyeti ve yüzey koşulları ne olursa olsun etkin çekiş sağlamanında performansta ilgisi bulunuyor.

Yarış boyunca, Michelin Motorsport ekibi, dört sınıfın tamamında, partnerleriyle yakın bağlantıda kalarak çalıştı. Bu ilişki Michelin'in teknik danışmanlarının profesyonelliğini ortaya koyarken, aynı zamanda markanın salt bir lastik tedariki anlaşmasının ötesinde bu ekiplerle kurduğu bağlantının gücüne de işaret ediyor.

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