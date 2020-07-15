Michael Frey, Fenerbahçe'ye geri mi dönecek?
Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı ve Alman ekibiyle kiralık sözleşmesi sona eren Michael Frey, Fenerbahçe'ye dönecek mi? Frey bu sezon kaç gol kaç attı? Frey bu sezon kaç asist yaptı? İşte tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey'in Alman ekibiyle sözleşmesi sona erdi.
Nürnberg, Frey ile yola devam etmeyeceklerini açıkladıktan sonra Frey'den ilk sözler geldi...
İsviçreli forvet, Nürnberg ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye döneceğini söyledi.
Frey, ''İstanbul'a geri döneceğim, gelecek sezon için hazırlıklara başlayacağım. Sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz.'' sözlerini kullandı.
2022 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Frey, Nürnberg'de 32 maça çıkarken 5 gol ve 5 asist ile mücadele etmişti.