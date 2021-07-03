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Miami'de çöken binada ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi: 126 kişi halen kayıp
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Dünya Miami'de çöken binada ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi: 126 kişi halen kayıp
Dünya

Miami'de çöken binada ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi: 126 kişi halen kayıp

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde 13 katlı bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 11:14:00 -
Miami'de çöken binada ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi: 126 kişi halen kayıp

Miami Polis Departmanı, Miami Beach yakınlarındaki Surfside bölgesinde 13 katlı bir binanın büyük bir kısmının çökmesinden kaynaklanan ölü sayısının 22'ye çıktığını belirtti.

Yetkililer, 126 kişiden halen haber alınamadığını kaydetti.

Arama kurtarma operasyonları dokuzuncu güne girerken, enkazın altında hala hayatta kalan birilerinin olduğu umudu giderek azalıyor.

Miami Beach yakınlarındaki Surfside bölgesine okyanusa bakan 13 katlı lüks "Champlain" binasının en büyük bölümü 24 Haziran'da çökmüş, insanlar uykuda bu felakete yakalanmıştı.

Yetkililer, çöküşün nedenlerinin hala bilinmediğini belirtiyor ancak 2018'in başlarında binanın durumuna ilişkin bir rapor, binada önemli yapısal hasar olduğunu gösteriyor.


 

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