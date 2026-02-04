  • İSTANBUL
Gündem MİA'dan "Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu" programı
Gündem

MİA'dan "Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu" programı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
MİA'dan "Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu" programı

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), 9-10 Şubat tarihlerinde Ankara'da "Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu" programı düzenleyecek. Programın detaylarını MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse duyurdu.

MİA, "Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu" programı düzenleyecek. MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akademinin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliğe ilişkin detayları paylaştı.

SAVUNMA VE GÜVENLİK PERSPEKTİFİ ÖN PLANDA

Köse, Ankara’da icra edilecek programda, Türkiye-Afrika ilişkilerinin stratejik boyutlarının yanı sıra savunma ve güvenlik perspektifinin de kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirtti.

Türkiye ve Afrika kıtasından uzmanlar, akademisyenler ve üst düzey konukların katılımıyla gerçekleştirilecek olan diyalog programında; bölgesel güvenlik sorunları, savunma sanayii iş birlikleri ve stratejik ortaklıkların geleceği gibi kritik başlıkların masaya yatırılması bekleniyor.

