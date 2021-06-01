Türkiye’de geride kalan 5 ayda 29 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Son dönemde aşı tedariki sebebiyle aşılama hızı düşse de haziran ayının adeta bir seferberlik şeklinde geçmesi bekleniyor. Peki, kim nereden nasıl aşı randevusu alabilecek? Aşı randevusu nereden alınıyor?

MHRS aşı randevusu al | Korona aşı randevu ekranı

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin aşı uygulamasında dünyada ilk 10’da yer aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada ilk 10 içindeyiz. Üstelik bunu, kendisi henüz aşı üretmediği halde başarmış bir ülkeyiz. İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız. Haziran ayını tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTech, Sinovac ve Sputnik-V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık halindeyiz" diye konuştu.

1 Haziran itibariyle 50 yaş üstü aşı randevu sistemi açıldı. Vatandaşlar aşı randevularını MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182’den telefonla oluşturabilir.

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