MHP'ye geçecekleri iddia edilmişti! İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'ndan açıklama geldi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, MHP'ye geçeceği yönündeki iddialara cevap verdi.

Son günlerde hakkında “MHP’ye geçecek” iddialarına yanıt veren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, “Belli bir mesafe aldık ama daha çok yolumuz var. T.C. Devleti’ni kurucu değerleri üzerine yeniden tesis etmeden, Türk Milleti’nin geleceğini kurtaracak tedbirleri almadan görevimiz bitmez” dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal medyada hakkında “MHP’ye geçecek” iddialarına açıklık getirdi.

Bazı internet sitelerinde yer alan "İYİ Partili 4 milletvekili MHP'ye geçecek" şeklindeki haberler üzerine İYİ Parti İstanbul milletvekili Hayrettin Nuhoğlu açıklama yaptı.

Ortak Ses’te yer alan habere göre, İYİ Partili Nuhoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sosyal medya başta olmak üzere internet medyalarında da dolaşan çok saçma bir haber için açıklama yapmadığım yazısını yeni gördüm. Değerli arkadaşlar; Biz bu partiyi bir ihtiyaçtan ve büyük zorluklarla kurduk. Belli bir mesafe aldık ama daha çok yolumuz var. T.C. Devleti’ni kurucu değerleri üzerine yeniden tesis etmeden, Türk Milleti’nin geleceğini kurtaracak tedbirleri almadan görevimiz bitmez. Her türlü saldırıya, entrikaya ve fitneye karşı dimdik ayakta duracağımızdan hiç kimse şüphe etmemelidir. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum"