Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü

Gürkan Duman’ın yönetimindeki Betimar’ın yaptığı son ankette MHP'nin oy oranını yüzde 4.4 olarak ölçmesi, anket şirketleri arasında kriz çıkardı. Sonar’ın sahibi Hakan Bayrakçı bunun bir "teknik hata" olduğu söylerken Betimar’dan verilen cevapta, “Asıl teknik hata, Hakan Bayrakçı’nın ta kendisidir" denildi. Betimar’ın anket sonuçları kamuoyunda da inandırıcı bulunmadı.

Sonar'ın sahibi Hakan Bayrakçı, MHP'nin oyunu yüzde 4.4 olarak tespit eden Betimar’ın son anketinde bu sonucun bir "teknik hata" üzerine çıktığını iddia ederek "Çünkü Terörsüz Türkiye süreci başladığından bu yana, hem BETİMAR’ın yaptığı araştırmalarda hem de sektördeki diğer ölçümlerde MHP’nin oyunun hiçbir zaman yüzde 4’lere gerilemediği açıkça görülmektedir" dedi.

Bayrakçı'nın, Betimar'ı eleştiren açıklaması üzerine Betimar, sosyal medyada yayımlanan bir açıklamayla Bayrakçı'ya, "Asıl teknik hata, Sayın Hakan Bayrakçı’nın ta kendisidir" diyerek cevap verdi.

2018’DEN BERİ YANILMADIK

Betimar tarafından verilen yanıtta, Bayrakçı'nın ithamlarının somut veriye dayanmadığı ve şirketi "töhmet altında" bıraktığı belirtildi. 2018 yılından beri yayımlanan anketlerinde seçim sonuçlarına yakın bulgular elde ettiklerini savunan Betimar, bu durumun, şirketin "güvenilirliğini ve metodolojik yetkinliğini defalarca kanıtladığı" belirtildi.

Bayrakçı'nın açıklamasının "gerçeği çarpıtma" ve "kamuoyunu yanıltma" çabası taşıdığı belirtilen yanıtta, "Başkalarını hedef göstermek, ne araştırma etiğine sığar ne profesyonellik iddiasına ne de araştırma sektörüne bir fayda sağlar" ifadelerine yer verildi.

Ancak MHP’nin oyunu yüzde 4.4 gösteren Betimar’ın anket sonuçları kamuoyunda da inandırıcı bulunmadı.

3
Mustafa

Anketçilerin anketi yapolması lazım

Deli İbo

Tam 25 seneden beri CHP'yi hem kazikladılar, hem kandırıp yollarını buldular. İşleri hep algı. Onuda bir tek CHP yiyiyor. Bu düzenbazlara inanan Bay Kemal bile C.Baskanı adayı oldu, havasını aldı. Çıkar ilişkisi, çıkar ve menfaat yandaşlığı hep elleri de oatladı
