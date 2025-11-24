MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü

Sonar'ın sahibi Hakan Bayrakçı, MHP'nin oyunu yüzde 4.4 olarak tespit eden Betimar’ın son anketinde bu sonucun bir "teknik hata" üzerine çıktığını iddia ederek "Çünkü Terörsüz Türkiye süreci başladığından bu yana, hem BETİMAR’ın yaptığı araştırmalarda hem de sektördeki diğer ölçümlerde MHP’nin oyunun hiçbir zaman yüzde 4’lere gerilemediği açıkça görülmektedir" dedi.

Bayrakçı'nın, Betimar'ı eleştiren açıklaması üzerine Betimar, sosyal medyada yayımlanan bir açıklamayla Bayrakçı'ya, "Asıl teknik hata, Sayın Hakan Bayrakçı’nın ta kendisidir" diyerek cevap verdi.

2018’DEN BERİ YANILMADIK

Betimar tarafından verilen yanıtta, Bayrakçı'nın ithamlarının somut veriye dayanmadığı ve şirketi "töhmet altında" bıraktığı belirtildi. 2018 yılından beri yayımlanan anketlerinde seçim sonuçlarına yakın bulgular elde ettiklerini savunan Betimar, bu durumun, şirketin "güvenilirliğini ve metodolojik yetkinliğini defalarca kanıtladığı" belirtildi.

Bayrakçı'nın açıklamasının "gerçeği çarpıtma" ve "kamuoyunu yanıltma" çabası taşıdığı belirtilen yanıtta, "Başkalarını hedef göstermek, ne araştırma etiğine sığar ne profesyonellik iddiasına ne de araştırma sektörüne bir fayda sağlar" ifadelerine yer verildi.

Ancak MHP’nin oyunu yüzde 4.4 gösteren Betimar’ın anket sonuçları kamuoyunda da inandırıcı bulunmadı.