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Mhp'nin mitili chp'nin fitilini tutuşturdu!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yaptığı açıklamada CHP’li sözcülerin MHP’nin seçim çalışmalarına dair eleştirilerine cevap verdi. Akçay “Bir atasözümüz vardır;‘sağır duymaz uydurur’ diye. CHP’li sözcüler MHP’yleilgili halüsinasyonlar görmeye, sosyal medya yalanları üzerinden Genel Başkanımıza ve MHP’ye aslı astarı olmayan iftiralar atmaya devam etmektedir. CHP İstanbul’da yaşayacağı hezimeti örtme derdine düşmüştür” dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 20:27
Mhp'nin mitili chp'nin fitilini tutuşturdu!

Milliyetçi Hareket Partisinin, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda İstanbul’daki üç seçim bölgesi için görevlendirilen üçgenel başkan yardımcısıyla, 81 il başkanıyla, MYK üyeleriyle, milletvekilleriyle İstanbul’daolduğunu belirten Akçay “Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı hemşehri hareketiyle, Cumhur ittifakının zaferi için semt semt, sokak sokak adım atmadık yer bırakmadan sahadadır.  Bu defa oyların çalınmasına, sandıklarında katakulliye izin vermeden  Sayın Binali Yıldırım’ın İstanbul’da Büyükşehir Belediye başkanı olması için her türlü imkanı seferber etmiş, İstanbul’da hak ettiğine vermek için çalışmalarını sürdürmektedir.”

“Kılıçdaroğlu’nu İstanbul’da Gören Oldu Mu?”

MHP’nin bu yoğun çalışma temposunda Zillet İttifakınınzehirli diliyle MHP’ye yönelik iftiralarını sürdürdüğünü ifade eden Akçay “Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin İstanbul adayının yanında gören var mı?” diye sordu. Akçay “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli,  Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım’ın zaferi için 11 Mayıs itibariyle 81il teşkilatıyla, MYK üyeleriyle, milletvekilleriyle İstanbul’a mitili atmıştır. Ancak mitili gören CHP’nin fitili tutuşmuştur. Öyle ki CHP Genel Başkanı’nı CHP adayının yanında gören var mı?  Nerededir,   duyan bilen var mıdır? İmamoğlu ve Zillet İttifakını bir araya getiren üst akıl ‘Kılıçdaroğlu’na seçim boyunca İmamoğlu’nun yanında görünme’ diye bir talimat mı vermiştir?” dedi.

“Önemli Adam Olmak İçin VIP’den Değil, Milletin Gönlünden Geçmek Gerekir”

Erkan Akçay CHP adayının sürekli sahte mağduriyetler yaratarak seçim kazanma kampanyası yürüttüğüne dikkat çekerek, “CHP,31 Marta kadar şirinlik yapan, YSK kararına kadar mızmızlığa,  YSK kararından sonra da şirretliğe başlayan, her kalıba giren, her tarakta bezi olan hacı yatmaz bir kişininpeşine düşmüştür.Siyasi çizgisi ve söylemi karışık ve tutarsız olan,  VIP sevdası yüzünden devletin valisine “İt” deme densizliğini gösteren birini İstanbul şehr-i emini olarak seçtirmeye çalışmaklaCHP’nin sayısız günahlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Önemli adam olmak için VIP’ten değil, milletin gönlünden geçmesi gerekir.” dedi.

Akçay Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım’ınİstanbul’da seçimikazanacağınainandığını ifadeederek“MHP gönül seferberliği parolasıyla gönülleri kazanmaya, kalplere girmeye devam edecek, Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım’ın şehr-i emin olarak İstanbul’da seçilmesini sağlayacak, kıymetli İstanbullular emaneti ehline teslim edecektir. Maşeri vicdan 23 Haziran’da tecelli edecek, hak yerini bulacaktır.  Milletimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinin koridorlarında Zillet İttifakı’nın destekçisi terör örgütlerinin militanlarının arz-ı endam etmesine izin vermeyecek, Makarios Heykelini dikenleri, FETÖ ve PKK sevdalılarını sandığa gömecektir”dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 20:27
  1. İstanbul
  2. Erkan Akçay

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