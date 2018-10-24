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MHP’nin gazetesi, ittifak tartışmasını böyle gördü!

MHP’ye yakın gazete Türkgün, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağına dair açıklamasını, “Kendi yolumuzu çizeceğiz” manşetiyle gördü. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Cumhur İttifakı’nda sıkıntı yok” sözlerine de 1’inci sayfada yer verildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:50
MHP’nin gazetesi, ittifak tartışmasını böyle gördü!

 yeniakit.com.tr  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gerçekleştirilen Grup Toplantısı’nda, yerel seçimler için ittifak yapılmayacağını açıkladı. Sadece Mart 2019’daki yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağını belirten Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın devam ettiğini belirtti.

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partsinin Grup Toplantısı’nda ittifaka dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, MHP’nin yerel seçim kararını değerlendirerek, “Yerelde herkes kendi yoluna” dedi.

Kendi yolumuzu çizeceğiz

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi, Bahçeli’nin ittifak kararını, “Kendi yolumuzu çizeceğiz” manşetiyle gördü. Haberin spotunda şu ifadelere yer  verildi:

MHP lideri Bahçeli, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerle ilgili son noktayı koydu: Samimiyet, safiyet, fedakarlık ve dürüstlük olmadan eşitler arası ilişki sürdürülemeyecektir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur.

Erdoğan’ın sözlerine de yer verildi

Gazetenin manşetinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Cumhur İttifakı’nda sıkıntı yok” sözlerine de yer verildiği görüldü.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 11:50
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