MHP'nin belediye başkan adayı silahlı saldırıya uğradı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Topaldede Türbesi yakınlarında, kimliği belirsiz kişiler tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bahşılı Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Bişkin ve 3 kişinin bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Pompalı tüfekle otomobile ateş eden kişiler, daha sonra kayıplara karıştı.

Saldırı sonrasında yaralanan olmazken, aracın camına ve sağ ön kaportasına saçmalar isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince, silahlı saldırının olduğu bölgede tahkikat yapıldı.

Olay yerine gelen MHP İl Başkanı Murat Abalı, "Dua edip namaz kıldıktan sonra çıktıklarında araçların durup bir mevzi alıp daha sonra silah sıkmalarıyla bir olay meydana geldi. Araçta saçmalar var tamamen öldürmeye teşebbüs gibi görünüyor. İncelediğimiz zaman öngörümüz bu.

Allah korumuş kötü bir neticeyle sonuçlanmamış. Biz buradan şunu söylüyoruz; siyaset biter makamlar gelir geçer 1 Nisan sabahı düğünümüzde cenazemizde bir olacağımız zaman dilimine girerken bir kişinin dahi burnunun kanaması bizi çok üzer" diye konuştu.



MHP'nin Bahşılı Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Bişkin ise, "Seçimin arifesi burada bizim Topaldede türbemiz var. Topaldede türbemize saat 12'ye 5 kala gelip burada şükür namazı eda ettim. Dualar okudum. Dualar ettik, namazımızı kıldık. Türbeden çıkan iki araç bize yaklaştı. Dar bir yolda birkaç manevra ile dönüş yaptı.

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Türbenin girişinde yolun biri ilçe merkezine dönüyor diğer tarafında Hacılar mevkiine dönüyor. Hacılar mevkiine dönen yolda aracın biri durdu. Hemen bizde oradan geçmek zorundayız. Geçerken araçtan inenleri gördüm. Acaba resmimizi çekecekler dedim. O esnada bir silah sesi geldi. Şoför arkadaşım tam gaz yaptı. Uzaklaştık oradan" dedi.