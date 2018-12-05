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MHP'nin adayı trafik kazasında öldü

Durağan eski Belediye Başkanı Ali Dalkılıç, MHP'ye adaylık başvurusunda bulunmak için Ankara'ya giderken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:47
MHP'nin adayı trafik kazasında öldü

Sinop’un Durağan ilçesinden MHP Belediye Başkan adaylığı müracaatı için Ankara’ya gelen Ali Dalkılıç (68), içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım ve Hayrettin Ateş yaralandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesi Tekebeli Mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Sinop Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım yönetimindeki 06 BC 3780 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde oturduğu yerde sıkışan Ali Dalkılıç’ı zorlukla çıkarttı. Dalkılıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve durumunun hafif olduğu belirtilen Hayrettin Ateş, Akyurt Devlet Hastanesi’ne, ağır yaralanan araç sürücüsü Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım ise Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

Eski başkan adaylık müracaatına gidiyordu

Kazada hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası Ali Dalkılıç'ın 1994-2004 yılları arasında Durağan Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için belediye başkanlığı adaylık başvurusu için MHP Genel Merkezi’ne geldiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:47
  1. Sinop
  2. Ankara
  3. Trafik kazası
  4. MHP'nin adayı
  5. Ali Dalkılıç
  6. Ölü ve yaralılar var

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