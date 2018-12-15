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MHP'nin adayı geri çekildi

MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan, "Son gelişen Cumhur İttifakı görüşmeleri çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiği bilgisi Aydın İl Başkanlığımıza ulaşmıştır" dedi

15 Aralık 2018 Cumartesi 00:47
MHP'nin adayı geri çekildi

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın "Cumhur İttifakı" görüşmeleri çerçevesinde adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Pehlivan, yaptığı açıklamada partisinin Aydın'da büyükşehir belediye başkanlığı adayını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduğunu hatırlattı.

İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ı büyükşehir belediye başkan adayı olarak kamuoyuna tanıttıklarını vurgulayan Pehlivan, "Ancak son gelişen Cumhur İttifakı görüşmeleri çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiği bilgisi Aydın İl Başkanlığımıza ulaşmıştır. MHP Aydın Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde, Aydın ve hemşehrilerimiz için ittifak hassasiyeti içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 00:47
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