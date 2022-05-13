MHP'lilerin aklıyla alay eden anket! Selahattin Demirtaş'a skandal oran yazdılar

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Girdikleri tüm seçimlerde sandığa gömülen muhalifler, kendilerini yandaşların yaptıkları anketlerle teselli etmeye çalışıyor.

2023 seçimleri öncesi erken seçim çığırtkanlığı yaptıkları halde aday dahi açıklayamayan muhaliflerin beslediği anketçiler, masa başlarında yaptıkları karalama anketlerle kendilerini rezil etmeye devam ediyor.

Bu duruma son olarak Metropoll'ün yaptığı sözde anket bir örnek oldu.

MHP'lilerin aklıyla alay eden anket!

"Kendisini MHP'li olarak tanımladığını belirten vatandaşların yüzde 8.4'ünün; 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a destek vereceği" yalanını ortaya attı.

Masa başından hangi kafayla yapıldığı belli olmayan karalama ankete "MHP'lilerin aklıyla alay edilen anket" yorumları yapıldı.

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz"

Vatandaşlar, Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar'a "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi aşağılık ifadeler kulanan kullanan terör sevici Demirtaş'a destek veren bir tane MHP'li göstermesi yönünde de çağrı yaptı.