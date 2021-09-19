MHP'li Yönter'den çok sert tepki: Özgür Özel hafif, edep yoksunu biri!

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Devlet Bahçeli'nin "Türkiye laik, sosyal ve hukuk devletidir. Millet, Müslümandır. Ne dinimize laf söyletiriz, ne de Cumhuriyet’in laiklik sütununu kırdırırız." ifadelerini hedef alan Özgür Özel'e tepkiler dinmiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, laiklik vurgusu yaptığı konuşmasında, "Türkiye laik, sosyal ve hukuk devletidir. Millet, Müslümandır. Ne dinimize laf söyletiriz, ne de Cumhuriyet’in laiklik sütununu kırdırırız." demişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise merhum Üstad Kadir Mısıroğlu üzerinden Bahçeli'yi hedef almıştı. Özel, "Kimler kimlerle beraber?" diye sormuştu.

MHP'li Yönter: Fırıldak gibi dönen birisi

Beyaz Tv canlı yayınına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP'li Özel'e çok sert ifadelerle tepki gösterdi. MHP'li Yönter, "Terbiyesiz bir ifade. Özgür Özel fırıldak gibi dönen birisi. O gitsin, PKK ile FETÖ ile halay çeksin. Sayın Genel Başkanımız hayatının hiçbir döneminde siyaseten veya bir başka sebeple, onun ima ettiği gibi bir dönüş yapmamıştır." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken İzzet Ulvi Yönter, "O, ilk önce dönsün kendi genel başkanına baksın. Hafif biri, edep yoksunu. Bunu nasıl söyleyebilirsin. İlla ki dönen birisini arıyorsan, dönmeye de çok meraklıysan, aynanın karşısına geç, kendini baştan ayağa incele. Nasıl dönen birisi görüyorsun, anlarsın." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı konuşmasında, şunları söylemişti:

"Dün nihayet, Sayın Devlet Bahçeli çıktı, laiklik konusunda bir şey söyledi. Net bir tutum takındı. Ömer Çelik’in ardından Devlet Bey rahatladı, açıklama yaptı. ‘Cumhuriyetin laiklik sütununu kırdırtmayız’ dedi. Fesli deli Kadir var. Bu fesli deli Kadir ne diyor. ‘Laiklik küfürdür’ diyor. Aynı açıklamada Ali Erbaş’a da sahip çıkıyorsun. Kimler kimlerle beraber Devlet Bey, kimler kimlerle beraber? ‘Şeriat laikliğe fark atar’ demiş bu meczup. Diyanet İşleri Başkanı, ‘Atatürk’ün heykelleri köpek leşi gibi yerlerde sürüklenecek’ diyen bu kişiyi ziyaret etmiş. Devlet Bey, senin arkanda olduğun Diyanet İşleri Başkanı, bu adamın arkasında. Ali Erbaş’ın bu ziyareti ortada duruyorken, bunun üstüne Devlet Bey’in bu açıklamalarının çok derin bir mantık sorunu var. Kendi sevmediğine diyor ki ‘cenaze namazı kılınmasın.’ Diyanet İşleri Başkanlığı maaş ödüyor. Şikâyet etmeliyiz ama devlet mi kalmış? Tuz kokmuş. O yüzden bu meczupları, ne Ali Erbaş’a ne atayan Recep Tayyip Erdoğan’a şikayet etmiyoruz. Millete şikâyet ediyoruz. Bu adam ‘Yunan kazansaydı’ diyordu. Aynı açıklamada laikliğe sahip çıkıyorsun. Olmaz."