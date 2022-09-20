MHP’li Yıldız “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekli!” diyor
Hapis cezasına çarptırılan şahısın cezaevinde ne kadar kalması gerektiğini hesaplayan infaz hesaplamayı MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a anlatacağını söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız infaz hesaplamaya ilişkin önemli bir açıklamayı resmi sosyal medya hesabından yaptı.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini Sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım” dedi.