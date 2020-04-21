MHP’li Yıldırım’dan yerel seçimdeki açıklamaları ile ilgili iddialara cevap

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2019 yılında yapılan yerel seçimler öncesinde bir televizyon programında yaptığı açıklamanın farklı yerlere çekildiğini belirterek, "Geçen yıl yaptığımız açıklamalar kötü niyetli ve organize bir şekilde yeniden gündeme getirilmek istenmektedir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2019 yılında İstanbul’da yapılan yerel seçimler öncesinde bir televizyon kanalında telefonla canlı yayına bağlanarak, CHP’nin sandıkta istediği sonuca ulaşamazsa sokakları tahrik ve işaret etmesine karşı yapmış olduğu açıklamanın farklı yerlere çekildiğini belirterek, "Sanki ülkemizin başka gündemi yokmuş, hayatı durma noktasına getiren bir illetle tüm dünya mücadele etmiyormuş gibi geçen yıl yaptığımız açıklamalar kötü niyetli ve organize bir şekilde yeniden gündeme getirilmek istenmektedir" dedi.

Yaşar Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti:

"Olanca güçleriyle kirli ittifaklar kuran beş benzemezlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yedikleri tokadı hazmedemediklerini, her fırsatta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ’tek adam rejimi’ diye yaftalayıp hırpalamaya çalıştığını, kendi iç yapılarındaki despot yönetim tarzını görmezden gelip, ülkemizdeki mevcut sistemi antidemokratik göstermeye çalıştıkları hepimizin, herkesin malumudur. Televizyon yayınında yaptığım açıklamanın özeti şudur; CHP, yerel seçimleri, belediye hizmetlerini yürütecek kişilerin/partilerin tercih edilmesi değil, parlamenter sisteme yeniden dönüş, sözüm ona rejim değişikliği tercihi olarak algılamış, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini diktatörlük olarak sunup, yerel seçimlerin ’tek adamlıktan demokrasiye geçmek’ için bir fırsat olduğu yönünde propaganda yapmaktadır. CHP’nin bu minvalde bir iddiası vardır. Bu iddia asılsızdır. Bizim karşı olduğumuz hususta işte budur."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin demokrasinin daha sağlıklı işleyebileceği, daha çabuk tecelli edebileceği bir sistem olduğunu ifade eden Yıldırım, "Milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin, bir ülkücünün, darbe dönemlerinde zindanlarda işkence görmüş bir MHP’linin demokrasi karşıtı olması akla, mantığa, eşyanın tabiatına, yaratılışa, daha akla gelen ne kadar haslet varsa hepsine aykırıdır. Bugün ülkemiz ve dünya küresel ve ölümcül bir salgınla canhıraş mücadele vermektedir. Devlet kurumlarımızda -ki hepsinden Allah razı olsun- başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere süreci gayet iyi yönetmekte ve yürütmektedir. Hükümeti eleştirilecek malzeme bulamayanlar kesilip çarpıtılmış açıklamalarımızı gündeme getirerek kendilerince Cumhur İttifakı’na, MHP’ye, AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine darbe vurmaya çalışmaktadırlar. Yaptıkları sadece aç farelerin lağım sularında eşinmeleridir. Kendilerine eşelendikleri suyun içinde bulacakları katık bellidir. Ondan beslenmek isteyen eşinmeye, sürünmeye, yuvarlanmaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.