MHP'li Yaşar Yıldırım'dan Ali Babacan'a anlamlı soru: 15 Temmuz gecesi neredeydin?

17-25 Aralık FETÖ ihanetinin 7 yılınında A Haber canlı yayınında konuşan MHP Genel Başkanı Yaşar Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a '15 Temmuz gecesi neredeydin, hangi ülkedeydin?' diye sordu. Yıldırım, Babacan'ın Türkiye'ye 7 saat uzaklıkta bir ülkede olduğunu ifade etti.

"Ali Babacan 15 Temmuz gecesi neredeydin?"

MHP Genel Başkanı Yaşar Yıldırım, 7 yıl önce 17-25 Aralık tarihlerinde FETÖ'nün yargı ve emniyette gerçekleştirdiği ihanetler ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada bu programı yapıyorsak 17 Aralık ve 15 Temmuz'un da başarısız olması sayesindedir. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize güç kuvvet hayırlı ömürler versin. Bu Haçlı seferi bitti mi? Bitmedi! FETÖ bitti mi? Bitmedi! Mücadele her kulvarda her kurumda devam ediyor. Bunlar şekil değiştirip devam ediyor.

Her zaman için bunlar ayaklarımıza dolanacaklar. Bu ülkede yatırımları engelleyecekler. Bu ülkede kendilerine göre siyasiler bulup onlarla hareket edecekler. Onlarla beraber yola çıkacaklar. Ben buradan soruyorum 15 Temmuz gecesi liderler neredeydi? Bizim için çok önemlidir. 15 Temmuz gecesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan neredeydi? Diğerlerinin nerede oluğunu biliyoruz. Kendisi 7 saat uzaklıkta bir ülkede olduğunu söylüyor. Bu sorunun yanıtı bizim için çok önemli."

'Amerika'daydım diyemiyor"

Öte yandan Abdülkadir Selvi de daha önce Ali Babacan'ın 15 Temmuz gecesi nerede olduğuna dair yazdığı köşe yazısında, "17-25 Aralık’ı “minik darbe girişimi” olarak niteleyen Ali Babacan yakında 15 Temmuz için de “kontrollü darbe” derse şaşırtıcı olmaz. Söz konusu 15 Temmuz olunca, ben asıl Ali Babacan’ın 15 Temmuz’da nerede olduğunu merak ediyorum. Babacan, NTV’de katıldığı bir programda bu yöndeki soruya “Ben o hafta sonu yurtdışındaydım. Saat farkı da vardı, yedi saat” diyor. “Amerika’daydım” diyemiyor. 15 Temmuz gecesi darbenin merkezi olan ABD’de olmasını izah edecek bir gerekçesi vardır elbette ki." ifadelerini kullanmıştı.