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Siyaset MHP'li Yalçın'dan Prof. Şen'e çok sert tepki! 'Siyasete ayar vermeye cüret ediyor'
Siyaset

MHP'li Yalçın'dan Prof. Şen'e çok sert tepki! 'Siyasete ayar vermeye cüret ediyor'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'Sedat Peker'in iddiaları araştırılmalı' diyen Hukukçu Ersan Şen'e cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 15:32:00 - 2021-06-09 15:37:53
MHP'li Yalçın'dan Prof. Şen'e çok sert tepki! 'Siyasete ayar vermeye cüret ediyor'

 Yeniakit.com.tr 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, televizyon televizyon gezerek iktidarı hedef alan Hukukçu Ersan Şen'e sert ifadelerle yüklendi. "Bir zamanlar adalet terazisini; insaf, vicdan, hakkaniyet ve aklıselimle tartan ceza hukukçusu Ersan Şen de son zamanlarda fikrî ve ilmî mürtedlik alametleri gözleniyor." diyen Yalçın, "Kendisinde adeta FETÖ’nün sihirli asası değmişçesine, bölücü başının selamı gelmişçesine hükümet ve Cumhur İttifakı aleyhtarı bir söylem ve tavır değişikliği var." ifadelerini kullandı.

'Siyaset kurumuna ayar vermeye cüret ediyor'

MHP'li Yalçın, Prof. Şen'in, firari mafya lideri Sedat Peker'in iddilarının araştırılmasını istemesine de cevap verdi. Semih Yalçın, "Ersan Şen’in mesleki birikimine güvenerek siyaset kurumuna ayar vermeye cüret ederken yediği herzelerden biri de, eline yabancı servisler tarafından dosya tutuşturulan bir suç örgütü liderinin Türkiye’nin istikrarını hedef alan iddialarının teker teker araştırılmasını istemesi." dedi.

'Sefil dedikodular'

Firari mafya elebaşısı Peker'in iddialarını değerlendiren Yalçın, "Her önüne gelenin dillendirdiği ipe sapa gelmez iddia ciddiye alınsa, asıl o zaman ne temiz siyaset ne de yargı bağımsızlığı kalır. Türkiye gibi güçlü bir ülkede, göbek taşında ısıtılan hamam koğuculuğuna rahmet okutan sefil dedikodular ciddiye alınarak iş görülmez. Yurt dışında yüzlerce kaçak FETÖ firarisi ve PKK militanı bulundukları ülkelerde sosyal medya üzerinden başka binlerce temelsiz iddia ortaya atsa hepsini araştıracak mıyız?" şeklinde konuştu.

'Asıl araştırılması gereken...'

MHP'li Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: "Yargı erki ve siyaset kurumu arasındaki ilişkiler açısından asıl endişe duyulması ve araştırılması gereken şey, Ersan Şen gibi hukukçuların FETÖ ve HDPKK propagandalarına alet olmasıdır."

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Yorumlar

Güney Doğulu

Oku Adam ol Şen baban gibi eşek olma. Okumuş ama adam olamamışın.... Yorulduysan git şöyle serin havadar yaylalarda dinlen. Nerede görülmüş dosyası binbir pislik içinde olan birinin iftiralarını ciddiye almak????????.... Meğer bu kadar adam olabilmişsin.....
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emir

bu fossoyu kaale almamak gerekir ama gerçekten de bunlar siyasete bulaşmış vaziyetteler çok heyecanlı hezeyanlı çıkışları da olunca bir şeyler söylemek gerekiyor
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