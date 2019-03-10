MHP’li Yalçın: "Bu ittifak anlayışı Türkiye’de 15 temmuz travması sona erinceye kadar devam edecek”

Diyarbakır’da bir dizi temaslarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı gelip geçici bir heves değildir. Bu ittifak anlayışı Türkiye’de 15 temmuz travması sona erinceye kadar devam edecektir. Bu ülkede 4 siyasi hareketin amaçları, güttükleri siyaset farklı olduğunda sırtını yasladıkları iki terör örgütü FETÖ ve PKK da olduğunda bu ülkede beka sorunu vardır” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ve beraberindeki heyet partilerinin yeni il başkanlığı binasının açılışına katıldı. Burada kurban kesiminin ardından Yalçın, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile birlikte parti binasının açılışını gerçekleştirdi. Milletvekilleri, MYK üyeleri ve bölgedeki il başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen açılış programının ardından konuşan Yalçın, MHP’nin yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını YSK’nın ilan ettiği tarihten itibaren aktif bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Yalçın, “Bu 1 ocaktır, daha önceki tarihlerde de, özellikle 24 haziran seçimleri sonrasında MHP kendi içerisindeki hazırlıklarını bitirmek suretiyle yerel seçimlere hazır hale gelmiştir. Genel merkezimizin, gerek milletvekillerimizi gerek üst kurul üyelerimizi görevlendirmeleri ve bu görevlendirmeler ile birlikte bu yılın başından itibaren değerli arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız Türkiye’yi tarıyorlar. Buraya veya diğer illere defalarca gitmek suretiyle halkın ayağına uğrayıp onların dertlerini ve isteklerini ve taleplerini tespite çalışıyorlar, bu tespiti de genel merkeze aktarıyorlar. Biz çalışmamıza devam ediyoruz, bugün de MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, söğüt’e intikal etti ve açık hava toplantılarının ilkini orada gerçekleştirmeyi tercih etti. Sonra da 16.30’da Eskişehir’e geçerek orada yerel seçimlerle ve MHP’nin bu seçimlere nasıl hazırlandığını izah etti ve önemli tespitler yaptı” diye konuştu.

"Cumhur İttifakı ile önemli başarılar elde ettik"

24 haziran seçimleri öncesinde iki önemli siyasi hareketin, partinin temsil ettiği Cumhur İttifakı’nın oluştuğunu kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:

“Genel seçimlerde bu siyasi oluşum Cumhur İttifakı TBMM’den çıkardığımız yasalara dayanarak seçimlere girdik ve önemli bir başarı elde ettik. 15 temmuz sonrası travmayı Cumhur İttifakı ruhu, veya onun daha da ötesinde Yenikapı ruhu üzerinden ortadan kaldırma gayreti içerisinde oldular. Doğrusu AK Parti de MHP de gerek TBMM’de yeni hükümet modelinin sisteminin geçmesini birlikte sağladılar, birlikte halkın karşısına giderek Anayasa değişikliğinde halkın onayını kazandılar ve aldılar. Daha sonra da aynı mantıkla hareketle Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçmek, tespit etmek sonra da seçtirmek suretiyle ülkede yeni bir dönemin kapısı açtı. Cumhur İttifakı üzerinden önemli bir geçiş noktasını iki siyasi hareket gerçekleştirdi. Bununla anayasa değişikliğini, 24 haziran seçimlerinde başarı elde etmek suretiyle bir sonuca vardık. Aynı mantık TBMM’yi oluşturdu. 600 milletvekillik bir meclisin oluşmasına zemin hazırladık. Yine aynı ruh, Cumhur İttifakı birlikteliği TBMM’yi ve yeni bir başkan seçtirdi.Geçenlerde ikinci başkanı da aynı mantıkla seçtirdi.”

"Cumhur İttifakı Türkiye’nin istikbalini inşa etmiş siyasi bir yapıdır"

Ülkede yeni sistemin de bir zarureti olarak ittifakları zorlayan bir geçiş dönemini birlikte yaşadıklarını vurgulayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Ancak farklı ittifaklardan ziyade Cumhur İttifakı’nın idealinin ne olduğunu artık millete anlattığımızı zannediyorum. Cumhur İttifakı partilerin kendi siyasi gelecekleri ile alakalı oluşmuş bir yapı değildir. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin ve Türkiye’nin geleceğini inşa edecek bir harekettir. İstikbalini inşa etmiş bir siyasi yapıdır. Dolayısıyla sık sık Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gelip geçici bir heves değildir. Bu ittifak anlayışı Türkiye’de 15 temmuz travması sona erinceye kadar devam edecektir. İnşallah Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi seçim sonrasında da Cumhur İttifakı anlayışı 2023 Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı birlikte karşılayacaklar birlikte kutlayacaklar. Bu zaman aralığında ise Türkiye’nin meselelerini halletmek suretiyle aziz milletimize hizmet etmiş olacaklar. Bugün Türkiye’de çok tartışılan ve olmadığına inanılan bir beka meselesi MHP ve AK Parti’nin tespitleri doğrultusunda halka anlatılmıştır. Bu halk tarafından Türk halkı tarafından kabul görmüştür. Bu ülkede eğer zillet ittifakı dediğimiz veya Millet İttifakı dediğimiz birliktelik yapıyı, geleceği ele geçirme noktasına geldiği takdirde bu ülkenin başı belaya girer. Bizim burada ifade ettiğimiz Cumhur İttifakı 100. yılda arzu ettiği yere sıçratabilecek bir birliktelik bir siyasi işbirliğidir. Dolayısıyla bunu önemsiyoruz, 31 mart seçimlerini de beka sorunu üzerinden halka anlatmaya devam edeceğiz. Bu ülkede eğer 4 siyasi hareketin amaçları, güttükleri siyaset farklı olduğunda sırtını yasladıkları iki terör örgütü FETÖ ve PKK da olduğunda bu ülkede beka sorunu vardır. Cumhur İttifakı bu sorunun üstesinden gelecek ve inşallah Türkiye Cumhuriyet devletini milleti ile, halkı ile birlikte bütün unsurları, kıymet hükümleri ile birliktegeleceğe taşıyacaktır.”