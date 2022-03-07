MHP'li vekile çok çirkin hakaret!

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TBMM Genel Kurulu'nda konuşan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, başıboş sokak köpekleri ile yasaklı ırklara ilişkin uyarılarda bulundu.

Ağır cezai yaptırım önerdi!

MHP'li Olcay, Meclis'in bu tehlike karşısında önlem alması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

Başıboş sokak köpekleri gün geçtikçe tehlike saçmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, sokak köpeklerine yönelik daha çok önlem alınmasını; evlerde, veya bahçelerde yasaklı ırkları besleyenlere yönelik ağır cezai yaptırımların uygulanmasını talep etmekteyiz.

Olcay Kılavuz'u hedef alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), MHP'li vekile çirkin ifadelerle hakarette bulundu.

MHP'li Erkan Haberal'i öne süren HAYKURDER'in Twitter hesabından şu çirkin mesaj paylaşıldı:

TBMM İdare Amiriniz Erkan Haberal'ın da sahibi olduğu ve beslediği ırklara karşı düşüncelerini paylaşsaydınız. Zira Haberal'ın bu konuda görüşleri son derece bilimsel ve kıymetli. Biraz kulak verseydiniz. Kılavuzu Olcay olanın burnu b.ktan çıkmaz. Bilesiniz. Haberal'a yöneliniz.