MHP’li vekil Mehmet Fendoğlu, Erdoğan’dan talep etti: Son bir kez daha kaldırılmalı

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifini görüştüğümüz bugünlerde Türk futbolunda son günlerdeki gelişmeler kamu vicdanını rahatsız etmiştir" dedi.

Fendoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"13 hakemin istifası, daha sonra mahkeme kararıyla geri dönmesi, daha sonra Futbol Federasyonu Başkanının istifası, daha sonra MHK eğitimci hocası Jaap Uilenberg’in görevden ayrılması ve son olarak da MHK Başkanı’nın istifasıyla Türk futbolunda kamu vicdanlarında soru işareti bırakacak bir silsile, istifalar silsilesi gerçekleşmiştir.



Bu konuda bu yılki küme düşmenin kaldırılmasını hassaten ve şehirlerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ederim. Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un önümüzdeki dönemde ligde kalmasını temenni ederim."